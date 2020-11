El nuevo comienzo del Ejea

La SD Ejea ya se ejercita con su nuevo entrenador. El lunes la cúspide del club se puso en contacto con Javier Moreno, que andaba por Córdoba, y este sin dudarlo se encaminó a Zaragoza, la que será su ciudad de residencia mientras entrene al equipo de las Cinco Villas. El exdelantero del Real Zaragoza cogió la batuta del conjunto este miércoles por la mañana en un entrenamiento «con un ambiente un poco raro, como siempre que hay nuevo entrenador», explica.

El técnico relata que la plantilla está «a la expectativa» y que al principio del entrenamiento de este miércoles todos estuvieron «un poco cortados»; sin embargo, «conforme pasaron los minutos los chavales se fueron soltando». Se puso en marcha nada más pisar tierras aragonesas, aunque antes, Moreno también tuvo algo de labor en lo que a documentación se refiere. «Conozco el proyecto que me han explicado, no lo conocía porque no estaba aquí y no sabía qué habían hecho, pero una vez hablaron conmigo y me contaron todo me he informado y estoy al día y al corriente», asegura el valenciano.

Luis Oliver fue el encargado de ponerse en contacto con el nuevo entrenador de la entidad, ya que se conocían de cuando Moreno estuvo al mando del División de Honor del Córdoba, donde él mismo afirma haber hecho «un buen año». Por lo tanto, fue el nuevo directivo del club de las Cinco Villas quien eligió el nuevo preparador. «Me conocen perfectamente, mi forma de ser y de trabajar, y ahora tengo la posibilidad de intentar hacer algo bonito como entrenador», asevera Moreno.

La apuesta por el valenciano es arriesgada, ya que la máxima categoría a la que ha entrenado ha sido Tercera División, aunque él afirma que no está asustado: «No me da ningún miedo después de pasar por todos los sitios por los que he estado como jugador y como entrenador, al final esto es fútbol y lo que voy a intentar es exigir el máximo a los jugadores y apretarles para que den su mejor versión y que lo hagan lo mejor posible».

Fe y confianza en un proyecto con «poco margen de error» dado el nuevo formato de esta Liga, confiesa Moreno y añade que fue esto mismo lo que conllevó al cambio de entrenador y a su llegada a Aragón, aunque reitera que a pesar de las circunstancias esto «no deja de ser fútbol y hay que asumirlo de la mejor manera posible». Ahora tiene todavía diez días hasta el siguiente partido, frente al Izarra, ya que este fin de semana se descansa en la categoría, por lo que opina que tiene que dedicar tiempo a «conocer a los jugadores» y que una vez conseguido esto tratará de mostrarles su forma «de ver el fútbol y de hacer las cosas».

En este sentido adelanta que a él le gusta «jugar la pelota pero sin asumir muchos riesgos», por eso le añade importancia a «valorar a la plantilla», porque depende de lo que vea el míster podrá plantear el estilo de juego de una manera u otra. También le da relevancia a recuperar la confianza y subir la autoestima de los jugadores después de estas semanas durante las que se han posicionado en la parte baja de la clasificación, porque Moreno llega «para resurgir», concluye.