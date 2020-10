Nuevo curso, nuevas metas

El Full Energía Zaragoza, el Colo Colo, regresa este fin de semana a la competición. Su primer rival en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala será ElPozo Ciudad de Murcia el sábado a las 17.00 horas. El conjunto zaragozano ha tenido «casi dos meses de pretemporada» para preparar este curso, explica el entrenador del club, Alfonso Rodríguez.

«Por una parte nos ha venido bien para asentar el modelo de juego del equipo y para empezar la competición lo mejor posible», asegura el técnico sacando el lado bueno a la situación. El equipo tiene «mucha ilusión por esta nueva temporada ya que, además de que hay muchas ganas de competir, la plantilla se ha reforzado y tiene otras perspectivas», confiesa. El Full Energía ha estado estas últimas temporadas luchando por una salvación que ha costado lograr desde que ascendió a la categoría de plata en el 2018.

Ahora, Rodríguez asegura que el club «no se conforma con la permanencia, o por lo menos busca no pasar los apuros de años anteriores, que sea holgada con mejores resultados» ya que los fichajes de Marcos Forga, Nano Modrego, Sergio Eguizábal y los hermanos Jorge y Fran Tabuenca se hicieron con el ánimo de dar un salto de calidad al cuadro aragonés.

No solo el equipo se ha reorganizado desde que se dio por finalizada la temporada pasada, sino que también lo ha hecho la categoría. Al no haber descensos, este año se han configurado dos grupos. En ellos, los cuatro primeros lucharán por ascender y los cinco últimos por la permanencia. «Somos ambiciosos y no descartamos entrar a clasificarnos por el playoff de ascenso, aunque la Liga es muy competitiva, todos los equipos se han reforzado», afirma el técnico.

En la Segunda División del fútbol sala «el nivel subió el año pasado y este ha vuelto a subir», por lo que el Full Energía sabe «que va a ser muy difícil», admite Rodríguez. Por lo menos, la pretemporada ha dado tiempo a los fichajes, que «se han adaptado de manera espectacular» a la plantilla, reitera, aunque también añade que en cuanto al juego todavía tienen que compenetrarse un poco más.

El equipo confeccionó un calendario de pretemporada para medirse primero a dos rivales de Primera División y después a dos de su misma categoría. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba. «En todos los amistosos empezamos dominando en el marcador y el equipo ha ido creciendo en cada uno de ellos, aunque al final todos los resultados han sido adversos», asevera apenado el entrenador y añade que a pesar de que tienen «ganas e ilusión de empezar la temporada, parece que estos resultados han generado un poco de mal sabor de boca para el inicio».

En Murcia esperan un pabellón prácticamente vacío, ya que al ser un equipo filial que además compite en el Palacio de los Deportes, escenario también del primer equipo, no suele acudir demasiada afición y «no habrá presión ambiental», pronostica el míster. De esta manera, solo queda estudiar al rival y utilizar todas las armas que tiene el equipo: «Es una plantilla joven, muy rápida, de mucha calidad y será un partido bastante abierto», advierte Rodríguez. En cuanto a las expectativas del Full Energía, el entrenador asegura que siempre que el equipo juegue un partido «el objetivo va a ser ganarlo», aunque las bajas de Fran Tabuenca y Pablo Trasobares parecen aseguradas para este sábado.