Objetivo, Tokio 2020

Carlos Mayo y Cristina Espejo han puesto toda la carne en el asador. Los dos atletas aragoneses están en un momento crucial de su trayectoria deportiva y solo piensan en ser olímpicos en los Juegos de Tokio en el 2020. Ambos salen de sendas lesiones y solo piden salud y buena suerte para alcanzar el entorchado que todo deportista quieren conseguir. Por ello tanto el zaragozano como la montisonense están realizando una concentración de altura en Sudáfrica. Están desde el 8 de octubre a 1.350 metros de altitud en Potchefstroom, un lugar que conoce muy bien la selección española de fútbol que ganó el Mundial de fútbol en 2010. Terminarán está concentración el próximo martes.

«Sé que es una meta muy ambiciosa y es muy complicado. Pero me veo como la novena olímpica de Monzón. Este es el momento. Si no me lesiono y todo sale bien, puedo estar en Japón», afirma convencida Cristina Espejo. Carlos Mayo busca objetivos próximos y lejanos. «Estoy aquí para meterme en el Europeo de cross en Lisboa. Cuido todos los detalles siendo lo más profesional posible. Igual he hecho burradas otras veces en invierno y este año cuido mucho el gimnasio y la fuerza». Aunque el atleta del Adidas tienen claro que «todo va enfocado a los Europeos de París y los Juegos de Tokio. Pondré toda la carne en el asador para estar en los dos sitios», explica.

Junto a Cristina Espejo y Carlos Mayo han acudido a Sudáfrica David Palacio, Artur Bossy, Abdessamad Oukhelfen, Tariku Novales, Nacho Giménez y Carla Gallardo. Esta se ha lesionado y ha tenido que regresar a España. «La experiencia es superbuena. Lo que pasa es que Carla tuvo un pequeño percance. Es un hándicap porque soy la única chica, pero estoy acostumbrada entrenar sola. El técnico y el fisio me acompañan en las sesiones con la bicicleta, también los chicos y estoy super mimada», dice.

Los horarios diarios se adaptan a la luz y el calor en Sudáfrica, país que está en primavera. «Aquí hace mucho calor y llegamos a máximas de 38 grados. Sale el sol muy temprano, a las cinco y media de la mañana, y anochece a las seis y media». Mayo explica su plan de trabajo. «Tras levantarnos a las siete de la mañana desayunamos y hacemos la primera sesión, que es la más fuerte. Acabamos a las once y media y vamos directos a la piscina». Después comen muy temprano. «Tras la siesta hacemos la segunda sesión a las cinco y media. Tras la ducha a las ocho estamos cenados y a las once estamos en nuestras habitaciones», dice Mayo.

Circuitos

Espejo está enamorada de los circuitos naturales donde se prepara. «Hay un circuito de cross de hasta 2.500 metros del que me enamoré el primer día. Es un césped del tipo de Atapuerca con monticulos similares a los del Europeo. Allí hacemos los rodajes». En Potchefstroom también hay una pista de hierba. «Está cerrada. La riegan y la resembraron y se ve ahora un poquito verde. Esperamos hacer algún entrenamiento en esta pista mágica». También hay campos de rugby y de críquet. «El suelo es superlisito, no carga como el tartán y se puede correr muy rápido», relata la atleta del Playas Castellón.

Este lugar del noroeste es privilegiado. «Tenemos de todo. Gimnasio con todo tipo de máquinas, colchonetas, pesas, bañera de agua fría y agua caliente. Se han quedado con costumbres de la selección española y la comida con aceite de oliva es muy española», afirma Mayo, que se adaptó al lugar muy pronto. «Curramos todo el día y las sensaciones son muy buenas. La semana que viene alcanzaré los 170 kilómetros». Espejo reconoce que es «un lugar maravilloso, el clima es espectacular y con el calor rindo mucho mejor. Me adapté enseguida. En León estoy a 800 metros y rodamos en Campo Sagrado a 1.300 metros de altura», finaliza. H