Optimismo a pesar de todo

No está siendo el inicio de temporada soñado ni deseado por parte del Fútbol Emotion Zaragoza ni mucho menos. De hecho, el estreno de Arturo Santamaría en el banquillo está siendo un quebradero de cabeza en este primer cuarto de campaña. La situación es complicada, pero no catastrófica, y en la mente y los mensajes del técnico aragonés se ve confianza y seguridad en que la situación mejorará, que es un bache del que se saldrá: «Hay potencial para dar la vuelta a esto sin ninguna duda. El empate del pasado viernes supo como una derrota o como si hubiésemos descendido y fue un palo duro, pero no queda otra que levantar la cabeza y mirar para arriba. No podemos permitirnos el lujo de estar decaídos», asegura Arturo. Insistir, persistir y nunca desistir.

El duelo ante el Córdoba fue, otra vez, un casi pero no. El Fútbol Emotion, sobre todo en casa, suele dominar los encuentros, tener más ocasiones que el rival y llevar la iniciativa en todos los aspectos del juego, pero no termina de ganar. Tanto que, en el Siglo XXI, el bagaje hasta ahora es de dos empates y dos derrotas. Contra los andaluces se escapó a un minuto del final, con el juego de cinco rival, con un 3-1 de renta y dos ocasiones clarísimas y francas para haber vencido tras el empate del Córdoba. Pero no. No había manera. Tampoco era el día.

«El viernes fue un día duro para todos. Era la primera semana que el equipo entrenaba junto, había mucha ilusión y se había trabajado bien. El equipo compitió dentro de la tensión y ansiedad por querer ganar en casa y salir de la parte de abajo, pero es el peor final que podíamos esperar», reconoce Arturo.

Se hizo bueno el dicho de que a perro flaco todo son pulgas. Porque cuando algo se tuerce, el destino parece que no quiera que se enderece. En el estreno liguero ante el Servigroup Peñíscola, los visitantes empataron a menos de 30 segundos para el final. Y en Barcelona comenzó el desastre.

El parte médico tras el encuentro en el Palau Blaugrana asustaba al miedo. Cayeron a la vez Adri Ortego, Iván Bernad, Retamar y Richi Felipe. Marcos Forga tuvo problemas en el tobillo y Alí estaba recuperándose de la rotura de ligamento cruzado posterior que se hizo en pretemporada. Un drama.

Tras ello, llegó Cartagena donde, relata el técnico, «peleamos, sufrimos y, aunque el juego no fue brillante, nos trajimos los tres puntos». «A partir de ahí ha pesado mucho el tema de las bajas. Es complicado hacer entrenamientos de calidad y tienes la tesitura de si seguir con la carga con el resto que están bien o reservarles. Se hace complejo y más si los resultados no acompañan. Todo el mundo está arrimando el hombro y a la mínima que están disponibles ayudan en todo lo que pueden», comenta.

Choques trascendentales

Hasta el regreso de Retamar el viernes ante el Córdoba, los aragoneses cayeron ante el O Parrulo (2-4), en su visita al siempre difícil Jaén (2-0), por la mínima en un igualado duelo ante el Aspil Jumpers Ribera Navarra (1-2) y en Palma (5-2). Ahora mismo el Fútbol Emotion es penúltimo con 5 puntos, a tres de la salvación y seis del octavo, y en el punto de mira están el colista, el Pescados Rubén Burela, este viernes, y el Industrias Santa Coloma, que está justo por encima: «Si no son finales, sí que son partidos decisivos para demostrar que podemos salir de ahí abajo. Tenemos que sumar ya de tres en tres», asegura Arturo.

Por lo tanto, llega la hora de la reacción. El calendario suaviza, las lesiones están olvidadas más allá de que falta ritmo competitivo, como es habitual, y hay ambición y potencial para huir de la zona roja. Dentro del vestuario hay motivación, ánimo y unidad para salir de la situación, pero urge vencer.