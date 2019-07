Un oranje de amarillo

Bruselas esperaba a Peter Sagan con los brazos abiertos. Era el mismo que, de buena mañana, había sido aclamado junto al Palacio Real por centenares de seguidores belgas. A Sagan, en todas partes, se le quiere más allá de las banderas, los idiomas y las nacionalidades. Fue, entre los grandes astros del esprint, el que más empuje puso todo el día y hasta a punto estuvo de destrozar el Tour a las primeras de cambio en el único tramo de adoquines programado en el estreno de la prueba. Pero, como si fuera un suspiro profundo, surgiendo de la nada y con una potencia bestial, Mike Teunissen, menos famoso, más desconocido, superó al tres veces campeón del mundo y dio la gran sorpresa de la ronda al anotarse la primera victoria en juego del Tour 2019.

Fue necesario prestar atención a la foto-finish. La derrota de Sagan era clara, aunque ya consiguió con las primeras pedaladas (aunque de prestado) colocarse el jersey verde, el que persigue, el que quiere ganar por séptima ocasión. El ramo y, sobre todo, el honor de ser vestido de amarillo por Eddy Merckx en una Bruselas entregada a la pasión, a la leyenda del Caníbal, se lo llevó Teunissen, un ciclista de 26 años que fue subcampeón del mundo de ciclocrós para menores de 23 y que hasta esta temporada no había logrado ningún triunfo importante; poca historia que contar. La satisfacción se reflejaba en su rostro. No había persona más feliz sobre la faz de toda Bruselas. «No podía creerlo, todo nuestro plan se había venido abajo. No veía a Dylan hasta que escuché que se había caído. Todo el trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo se iba por la borda. Entonces me he dicho que tenía que disputar el esprint porque, si no, el mejor del equipo acabaría en el puesto 25. Pero me habría conformado con estar entre los cinco primeros», admitió el ganador.

Y, sobre todo, fue una tremenda alegría para la vecina Holanda, el país que más bicicletas tiene circulando por ciudades y pueblos, pero que, sorprendentemente, llevaba 30 años sin el orgullo y la satisfacción de ver a uno de los suyos con el jersey amarillo más preciado del mundo. Teunissen sucedió ayer a Erik Breukink, el mismo que se aupó a la primera plaza de la general del Tour de 1989 al imponerse en una contrarreloj celebrada en Luxemburgo de triste recuerdo para Pedro Delgado.

¿Quién no se acuerda una jornada en la que pasó lo que nunca debía ocurrir? Delgado había llegado a Luxemburgo con el sello de gran favorito tras conseguir la victoria en París en 1988. Y se perdió. Qué desastre. Como si hubiera entrado en la peor de las pesadillas, Perico penetró en un laberinto entre calles luxemburguesas. No encontraba la salida. Desesperado, llegó tarde a la rampa de salida y perdió 2.40 minutos que le privaron de un segundo triunfo en París, en uno de los Tours más apasionantes de finales del siglo XX.

LOS PRIMEROS ACCIDENTES // Por aquel entonces ni Teunissen ni Sagan habían nacido. Desde el 1 de julio de 1989 ningún holandés se había vuelto a vestir de amarillo. Teunissen sacó de la depresión a miles de holandeses que confiaban en Tom Dumoulin, ausente por lesión, para ganar el Tour 39 años después de Joop Zoetemelk, en 1980, en el año del nacimiento del campeón del mundo, el murciano Alejandro Valverde, quien, como el resto de grandes figuras, solo se preocupó de superar la etapa inicial sin sobresaltos y, sobre todo, sin accidentes.

Peor suerte corrió el ciclista danés Jakob Fuglsang, el jefe de filas del Astana, que se dio un buen porrazo a 17 kilómetros de meta. Se clavó las gafas y se abrió una ceja para llegar a meta con un reguero de sangre en su cara. Así es el Tour de Francia. Hoy, contrarreloj por equipos, 27 kilómetros, también en Bruselas. «Si cedemos 30 segundos nos daremos por satisfechos», palabras de Eusebio Unzué, mánager del Movistar español.