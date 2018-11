Del oro al platino

Las oficinas del Araberri Basket Club de Vitoria recibieron unos interesantes informes sobre un escolta canadiense en el verano del 2016. En ellos se mencionaba su buena habilidad desde el perímetro. No lo pensaron dos veces. Con 24 años, Johnny Berhanemeskel tuvo su primer contacto con el baloncesto español en las filas del cuadro vasco, que militaba en la Liga LEB Oro. Al final de esa temporada ya era toda una referencia anotadora de la categoría. «Tuve un gran entrenador como Arturo Álvarez, que me dio buenos consejos. Además, ese buen ambiente que se respiraba en Vitoria me permitió mejorar como jugador y como persona», dice el canadiense.

Sus buenos resultados se vieron recompensados con un billete directo al Eisbaren Bremerhaven de Alemania al año siguiente. Volvió a demostrar, una vez más, que su muñeca es especial. Su nombre figuró en los quintetos titulares de todos los partidos ligueros y cosechó 13,9 puntos, 2,4 rebotes, 2,5 asistencias, además de conseguir un porcentaje por encima del 40% en tiros de tres. Ese verano, el escolta hizo las maletas de nuevo con destino a España, dispuesto a afrontar otro desafío. «Es un gran tirador y tiene el reto de evolucionar en una liga tan importante». Estas palabras fueron la carta de presentación del director técnico del Tecnyconta Zaragoza, Pep Cargol, cuando cerraron su incoporación. Berhanemeskel no era la única pieza que se debía asentar en este novedoso proyecto. Salvo Jonathan Barreiro y Carlos Alocén, el resto de la plantilla vestía por primera vez la elástica roja. Además, el canadiense también debía adaptarse a una exigente competición. «En la ACB apenas tienes un segundo para tomar decisiones respecto a la LEB Oro. Los movimientos son muy rápidos y no tienes una segunda oportunidad. Es un cambio importante en mi carrera, pero mis compañeros y el técnico me ayudan cada día».

Uno de sus apoyos es, precisamente, su compañero de demarcación, Renaldas Seibutis. Un dos que conoce a la perfección el manual de instrucciones de la ACB y que es una de las piezas clave del proyecto de Fisac. «Es uno de los líderes del vestuario por su juego y por sus palabras. Es un orgullo poder aprender de un jugador de estas características porque la experiencia es la mejor profesora. Lleva muchos años jugando a un excelente nivel y quiere lo mejor para mí», afirma Johnny.

Han pasado tres meses desde que nació el nuevo Tecnyconta y el equipo «va en la buena dirección». La quinta victoria de la temporada, la tercera consecutiva, reafirmó a los jugadores en la efectividad del trabajo diario. De hecho, es una racha que solo el Tecnyconta ha sido capaz de conseguir. Ni siquiera Madrid y Barcelona, que perdieron en la séptima jornada, suman dos triunfos seguidos.

El máximo responsable del triunfo en Lugo fue Berhanemeskel. Sus 22 puntos ante el Breogán fueron determinantes. Además, sus números le permitieron hacerse un hueco en el quinteto de la semana y adjudicarse el galardón de máximo anotador de la jornada. «Estoy feliz por poder contribuir. No me importan mucho los números personales, aunque reconozco que son un estímulo para seguir trabajando y crecer como jugador». recalca. El canadiense vive un momento dulce. Estas últimas semanas, su juego comienza a mostrar los brotes verdes que el equipo, la afición, e incluso el propio jugador, desean ver. Es su momento para progresar y rematar su transformación del oro al platino.