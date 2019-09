Paralluelo: "Compaginaré ambos deportes mientras sea posible y ya decidiré"

La nueva jugadora del Villarreal femenino, Salma Paralluelo, señaló durante su presentación que, mientras pueda, compaginará el fútbol con el atletismo,en el que también destaca, y que llegado el momento decidirá el deporte por el que se decanta definitivamente.

Paralluelo, de 15 años, competirá en el equipo A del Villarreal y a partir de 2020 también competirá en atletismo en las filas del Playas de Castellón.

La deportista es campeona de Europa y del Mundo con la selección española sub-17 y en la pasada campaña militó en el Zaragoza. Por lo que respecta al atletismo, ha sido campeona de España juvenil bajo techo, bronce en el 400 del nacional absoluto en pista cubierta y acudió al campeonato de Europa de Glasgow (Escocia).

"No es fácil compaginar los dos deportes, pero cuando algo te gusta mucho haces lo posible por continuar haciéndolo. Quiero seguir y voy a seguir, estoy disfrutando mucho en los dos y ya veré como van las cosas. No es cuestión de decidir uno u otro, quiero seguir en los dos y cuando no se pueda, elegir", explicó Paralluelo.

Tras su llegada a Vila-real, la jugadora reveló que la" han tratado muy bien desde el primer momento". "Pensaba que era conveniente un cambio y la verdad es que veía perfecto venir, ya que podía seguir compaginando los dos deportes en dos grandes clubes y cerca de mi familia. Para mí era el equilibrio perfecto".

"Estoy contenta y espero poder dar lo mejor de mí para mejorar lo logrado la temporada anterior, y con ganas de hacer las cosas bien en este club. Muy feliz por poder empezar en este equipo y con mi familia cerca", prosiguió.

A pesar de su juventud, sus éxitos tanto en el fútbol como en el atletismo, han despertado el interés mediático por su figura, algo que aseguró que lleva con tranquilidad.

"Quiero trabajar bien y estar cómoda. No me afecta lo que se dice y espero estar al margen. Sé que la gente tiene muchas expectativas y lo que quiero es llevarlo con tranquilidad y cerca de mi familia", explicó.

Preguntada por sus objetivos en ambos deportes, señaló que en el fútbol "el reto del equipo es estar en los play off y subir". "Habrá que ver si podemos y lograr el objetivo. Mientras que en al atletismo espera "mejorar marcas y que sea una temporada mejor que lo anterior. No sé si soy mejor futbolista que atleta".

El vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, indicó durante la presentación de la joven jugadora que están "orgullosos de poder anunciar el fichaje de Salma, que sin duda es una atleta con un futuro y un presente espectacular".

"Para nosotros es importante poder contar con ella para nuestro equipo, como también para el Playas de atletismo. Hemos hecho un gran fichaje que creo que nos va a dar muchas satisfacciones a todos, por lo que estamos muy ilusionados", añadió.

"Para nuestro equipo es un gran refuerzo y es un privilegio poder contar con ella, es un atleta que ya es internacional absoluta en pista cubierta y al aire libre, liderando ránkings en varias categorías", señaló Toni Escrig, presidente del Playas de Castellón.

Además, Paralluelo ha recibido este año varios premios por su trayectoria, Se le ha concedido el Princesa Leonor, que reconoce al deportista menor de 18 años que más haya destacado durante el año, y ganó el Aragonés del Año en deportes que entrega EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y el premio a mejor deportista de la primera gala Mujer y Deporte de este diario y Bantierra.