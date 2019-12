El paso del campeón

Ezequiel Gurría (Zaragoza, 1993) está ante la oportunidad de su carrera. Este sábado 14 de diciembre se disputa en el pabellón Siglo XXI el campeonato de España Superwélter. Después de 9 años, desde que empezara en el mundo del boxeo a los 15 años, le llega la oportunidad de convertirse en el gran campeón. «Estoy muy bien, con muchas ganas. El trabajo duro ya está hecho, está todo en la espalda y ya no queda nada», asiente el púgil zaragozano.

Hasta ahora, el título de Superwélter estaba en manos de Jorge Fortea. El boxeador tuvo la gran oportunidad de pelear una eliminatoria mundial en Las Vegas contra Bakhram Murtazaliev. El ruso es uno de los púgiles mejor rankeados por varios de los organismos del boxeo mundial. Por tanto, el título quedó vacante en el mes de octubre a la espera de un combate que determinará quién es el gran campeón español. «Al salir la oportunidad de que Fortea disputase la eliminatoria mundial mi equipo pujó por esa subasta y nos trajimos la pelea a Zaragoza. Eso para nosotros ha sido un plus pero si tuviéramos que haber ido fuera no tendríamos ningún problema», afirma el aspirante aragonés.

En la otra esquina del ring el adversario será Jony Viña. El asturiano, con nueve victorias, dos de ellas por KO, fue el elegido por el Comité de Boxeo Profesional de la Federación Española de Boxeo por encima de nombres destacados como Isaac Real o Fandiño. Será un duro oponente ante el mejor momento de la carrera de Ezequiel con un record de 12-0. «Después de tantos años es un orgullo, desde el momento en el que dimos el salto a profesional estuvimos con los pies en el suelo pero siempre ha sido mi objetivo y ahora lo tenemos delante», confirmó el boxeador.

Con su victoria ante Francisco Durán, Gurría se convirtió en aspirante al título. Desde entonces la preparación ha sido dura durante los últimos meses. «Al principio todo fueron cargas altas y trabajo con peso. La segunda parte ha sido todo trabajo específico dirigido a los sparrings y lo que se acerca más al combate. Han sido cuatro meses de duro trabajo». Gran parte de este esfuerzo se lo debe a su equipo. Junto a él, los preparadores físicos Isaac López y Pablo Iniesta, su hermano Jesús Gurría y su entrenador Sergio Labandera. «El boxeo es un deporte individual, subes al ring y es uno contra uno pero en el trabajo que hay detrás es importantísimo el equipo que tienes cerca, el que está contigo día a día y te apoya en los malos momentos. Los días que te falta algo te dan el empujón que necesitas», se sincera Ezequiel.

Mientras espera su momento, el púgil disfruta enseñando a los más pequeños sus primeros pasos en el boxeo y espera brindar el título a su público. «Me ayuda a desconectar un poco, no del deporte pero sí de la tensión de estar en el ring. Siempre en las veladas aquí me arropan mucho y esta va a ser algo muy especial». Cuatro meses de dura y exigente preparación culminarán este sábado en el pabellón Siglo XXI. El título de campeón de España de Superwélter está en juego. Y Ezequiel Gurría está preparado.