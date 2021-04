Pedro Acosta revoluciona el Mundial con solo 16 años

Lo nunca visto. Marc Márquez Alentá hizo algo parecido en Estoril-2010 ("eres muy bueno, mucho, bravo, felicidades por tu victoria", ha escrito el campeón de Cervera en su twitter), pero nadie, nadie, había conseguido ganar un gran premio del Mundial saliendo desde el 'pit lane', es decir, desde la calle de los talleres, una vez habían arrancado ya el resto de pilotos de la parrilla de Moto3. Pedro Acosta, de solo 16 años y que ya había quedado segundo, el pasado domingo, en el Gran Premio de Catar, su debut en el Mundial de Moto3, ha protagonizado una remontada tremenda, llevando a su cola a sus compañeros de sanción.

Acosta, que pasó a 10 segundos de la cabeza en la primera vuelta, ha conectado con el grupito que lideraban Gabriel Rodrigo y Jaume Masia, ha protagonizado una última vuelta brutal. Cuando todo el mundo creía que el desgaste del neumático en su tremenda remontada podía pasarle factura, la verdad es que el 'tiburón de Mazarrón' ha liderado ese último giro llevando enganchando al surafricano Darryn Binder (Honda), que ha intentado, en la inmensa recta de Losail, alcanzar al murciano y no lo ha logrado.

Sabía que lo podía hacer

Acosta, que, el pasado año, ganó la Reb Bull Rookies Cup en lazando seis victorias consecutivas, cuenta que ayer, cuando recibió la sanción de tener que salir desde la calle de boxes, se fue a dormir algo apesadumbrado. "Pero esta mañana, cuando me he levantado, le he dicho a mi asistente, entrenador de toda la vida, Paco Marmol, y la persona que más me ha ayudado, junto a mi familia, a llegar hasta aquí, que me veía con ánimo y fuerzas de conseguir el podio o la victoria, de remontar, vamos".

Acosta, que le agradeció a Márquez el mensaje que le envió por twitter ("¡ojalá! algún día pueda llegar donde ha llegado él"), también está convencido de que si Romano Fenati y Sergio García, los otros dos grandes pilotos castigados como él no le hubiesen dejado liderar la cabeza del grupo, no hubieran llegado. "Nos hemos portado todos muy bien y hemos podido rodar más rápido que los líderes, que se han estado molestando mucho".

El piloto del equipo oficial de KTM, propiedad del finlandés Aki Ajo, reconoce que "cuano trabajas con genios, eso es mucho más fácil. Esto es el Mundial y aquí nadie regala nada, pero, la semana pasada, en mi primer GP en el Mundial hice segundo tras mi compañero Jaume Masia y hoy he ganado saliendo el último, lo que me dice que esto está saliendo demasiado bien". Ni que decir tiene que, una vez contactado con la cabeza, Acosta reconoce que se ha tomado un pequeño respiro, pues aún quedaban cinco o seis vueltas. "Necesitaba pararme, pensar un poco, porque se trataba de o puerta grande u hospital y había que jugársela mucho. Por eso, como me he visto con ritmo, he decidido liderar la última vuelta y jugármela a saco. Ha salido bien y todo lo ocurrido, me sigue pareciendo increíble".

Líder del Mundial

Al final, Acosta cruzó la meta, derrotando por centímetros a Binder, a quien superó por 39 milésimas de segundo y colocándose, tras la segunda carrera de su vida en el Mundial, líder del campeonato, con 9 punto más que el piloto surafricano de Honda y 13 más que su compañero de equipo, en el 'team' Ajo, Jaume Masia, que hoy se ha tenido que consolar con la novena plaza, tras un toque, provocado por él, con Gabriel Rodrigo (Honda).

Mundial de Moto3: 1. Pedro Acosta (España, KTM), 45 puntos, 2. Darryn Binder (Suráfrica, Honda), 36; 3. Jaume Masia (España, KTM), 32; 4. Niccoló Antonelli (Italia, KTM), 26 y 5. Izan Guevara (España, GasGas), 19.