Perfumerías barre de la pista al Mann Filter en el debut de Liga

No pudo ser. El Mann Filter no dejó una buen imagen en el debut de la Liga Dia ante su público. Era el Open Day, la gran fiesta del baloncesto femenino español que tuvo como escenario el pabellón Siglo XXI. Pero el Filter no pudo estar a la altura del acontecimiento. El Perfumerías Avenida, un equipo plagado de estrellas, pasó por encima del cuadro preparado por Fabián Téllez. Las salmantinas se impusieron por un concluyente 45-74.

Vega Gimeno hizo de capitana tras el partido. No pudo ser más crítica la jugadora levantina. «Esta claro que el rival era duro. Pero no estaba con todas sus jugadoras. Era una gran oportunidad de jugar en casa, dar una buena imagen y ponerles en problemas», explicaba la jugadora, que añadía. «Estoy bastante enfada con el equipo. A estas alturas de la Liga te puede faltar ritmo, pero no puede faltar actitud y no saberte los sistemas. Íbamos perdidas», decía muy enfadada.

Gimeno no quería poner paños calientes y tenía toda la razón del mundo. Y eso que el Mann Filter comenzó llevando la iniciativa en el luminoso y se puso por delante con dos canastas de Hempe y Dillard. Pero ambos equipos estaban fallones y el Perfumerías no se encontraba cómodo en el partido. Pero pronto se empezaron a ver las primeras grietas en el conjunto zaragozano frente a un rival en el que llevaba la manija Silvia Domínguez. La defensa presionante del Perfumerías no dejaba subir el balón con comodidad al Filter. Al final del primer tiempo todo estaba relativamente igualado (15-9).

Pero en el segundo cuarto llegó la humillación del equipo preparado por Miguel Ángel Ortega. El parcial fue bien elocuente: 33-10. El equipo perdió la brújula y se vieron varias acciones con tiros locales que no tocaban aro. Al descanso estaba todo decidido (48-19). Al menos, en el último cuarto, el Mann Filter tuvo una reacción de orgullo y lo ganó 16-17. La mayor ovación del día se la llevó la canterana Marina Cenis, que salió tres minutos y logró una canasta vitoreada por todo el pabellón.

MANN FILTER 45



PERFUMERÍAS 74

Mann Filter: Ayuso (5), Gimeno (6), Nacickaite (13), Dillard (10) y Hempe (9) --cinco inicial-- Simón, Cenis (45), Lahuerta y Markovic.

Perfumerías Avenida: Samuelson (9), Domínguez (9), Vilaró (7), Hof (12) y Vitola (14) --cinco inicial-- Cazorla (8), Akhator (10), Suárez, Santibáñez y Gil (5)

Parciales: 15-9, 33-10, 19-8 y 7-18.

Árbitros: Jorge Muñoz, Eric Carrera y Laura Piñeiro