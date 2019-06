Petón afirma que el Huesca «tendrá un equipazo» este año

El consejero del Huesca, José Antonio Martín Petón, quiso mandar ayer un mensaje de tranquilidad a los aficionados oscenses acerca del buen nivel deportivo del Huesca para su retorno a Segunda División. «El Huesca tendrá un equipazo», aseguró el consejero y presidente de la Fundación Alcoraz. Y es que el Huesca todavía no ha hecho oficial ninguna incorporación y Míchel solamente cuenta con siete jugadores, además de los cedidos. Eugeni Valderrama tiene muchas papeletas a quedarse en el Huesca tras su buena temporada en el Albacete y Dani Escriche en principio también formará parte del plantel. «A mí también me gustaría tener todos los jugadores pero no hay que caer en la precipitación por ansiedad, pero que sepan que tendremos un equipazo», afirmó Petón, que acudió ayer junto a el consejero delegado oscense, Manuel Torres y el presidente del Ejea, Salvador Mateo, a la firma del acto de la filialidad entre ambas entidades que se hizo oficial ayer en el estadio de Luchán.

Esta nueva relación servirá de gran ayuda al conjunto de Las Cinco Villas en su segunda temporada en Segunda B. «Para el Ejea es una salvación económica además de la importancia de convertirnos en el filial del Huesca. Creemos que podemos dar un salto en Segunda B y apostar por intentar luchar por cotas más altas», explicó Mateo acerca de un trato en el que el Ejea recibirá jugadores cedidos por parte del Huesca además de una cantidad económica. Cabe recordar que el conjunto que militó la temporada pasada en el Grupo III de Segunda B tenía el menor presupuesto de la categoría.

Tras anunciarse el acuerdo el pasado martes, la primera decisión del club ejeano fue la de contratar a Javi Suárez como entrenador para la próxima campaña tras la marcha de Guillermo Fernández Romo. Además, los primeros préstamos frutos de la filialidad van a ser Peñaloza y Varela, que estuvieron cedidos en el Teruel la pasada temporada. A pesar de que el Huesca no ha definido su calendario de pretemporada, los oscenses se verán las caras con el Ejea el próximo día 27 de julio en la concentración del Huesca en Benasque.