Petrucci triunfa pero Márquez llegará más líder a Barcelona

Ha ganado Álex. Sé feliz, pero ni se te ocurra intentar ganar hoy. Toca puntuar. Que lo sepas». Esta fue la primera frase del día del Gran Premio de Italia. Se la dijo Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125cc (1999) y mánager de los terribles hermanos Márquez Alentá. El consejo (¿o, perdón, fue una orden?) se la dijo Alzamora a Marc en su camión, mientras se vestía para la carrera de MotoGP.

«Lo siento. Era mi día. No volveré a hacerlo. Andrea (Dovizioso) se ha portado maravillosamente conmigo, me ha acogido en el equipo Ducati, me ha acogido en su casa, me entreno con él y me enseña a ser paciente con mi Ducati». Pues sí, por vez primera en 45 años de profesión, asistí a cómo un deportista de élite, Danilo Petrucci, vencedor, por vez primera en su vida, de un gran premio (y, encima, de MotoGP), tras 124 grandes premios (solo había logrado 2 vueltas rápidas en carrera y 7 podios), pedía perdón en la conferencia de prensa tras bajar del podio de Mugello.

Las dos frases reflejan lo que fue el GP italiano donde 83.761 tifosi vivieron una montaña rusa, celebrando la coronación (aunque a estas horas, ya está arrepentido) de Petrux, la frustración de ver cómo el heptacampeón que odian, Marc Márquez, salía aún más líder del jardín de la Toscana (lo pisó con 8 puntos de ventaja sobre Dovi y llegará a Barcelona con +12) y se desesperaron al ver cómo Dovizioso acababa tercero y su ídolo, Rossi, terminaba rebozado en arena tras una caída a mitad de carrera («no siempre se pueden obrar milagros», lamentó el Doctor).

La frase de Alzamora resume muchas cosas. Una, Márquez, desde que perdió por imprudencias el título del 2015, está en modo campeón, modo Mundial. Cuando llegó el jueves a Mugello dijo que «esta carrera está anotada en rojo en mi calendario: no es un sitio para arriesgar, debemos puntuar; aquí las Ducati vuelan»). Y Alzamora le recordó lo pactado: nada de locuras.

Ese libro de estilo tiene dos frases magistrales, repetidas ayer por Márquez: «La manera de ganar el título es estar ahí, cerquita, en el podio y hasta rozar la victoria, cuando sufres; y ganar cuando te encuentras cómodo sobre la moto y tienes velocidad». Ayer el alegrón, en efecto, se lo llevó Marc con la victoria de un impresionante Álex. La respuesta del hermano mayor fue una carrera inteligentísima, medida, táctica, en la que, al final, en la última vuelta, no resistió la tentación de intentarlo.

Triunfó Petrucci, sí, pero ganó Márquez. En el inicio de la última vuelta (Petrucci fue líder 14 de los 23 giros de carrera; Marc, los cuatro primeros y Dovi, los cuatro restantes), las dos Ducati construyeron un muro en plena recta a 350 kms/h. Márquez se refugió tras esa pared, de modo que cuando se acabaron los 1.114 metros de recta, emergió cual flecha para pasarles por fuera en la primera curva de derechas. «Adquirí una velocidad de vértigo, que no me esperaba, y frené a la desesperada. Pero, justo en ese instante, Petrucci tenía la cuerda, Dovi estaba en medio y yo por el exterior. Temí caernos los tres». Pero Márquez se percató que Petrucci tenía las de ganar y, sí, Petrux salió líder de ese lance. «Vi que Dovi se quedaba atrás y pensé ‘perfecto, bingo’, acabo segundo por delante de Andrea, Rins y Rossi, que son los tres más peligrosos de cara al título».

Lo dicho, modo campeonato. Espera Barcelona, otro sitio duro para Márquez y su Honda «pero ya casi será el último en el que sufriremos». ¿Sufrir siendo segundo? «¿Dónde hay que firmar?».