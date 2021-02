Pinolero de por vida

Pablo Gallego aterrizó en Nicaragua recién estrenado el 2018. El futbolista oscense, que había regresado a tierras aragonesas para jugar en el Teruel, emprendía una nueva aventura en las filas del Real Estelí, al que aupó al subcampeonato liguero convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del campeonato. Pero el idilio de Gallego con Nicaragua apenas había comenzado. Año y medio después fichaba por el Managua. Desde entonces, la gloria.

Fue el primer jugador en marcar un gol internacional con el Mangua, el primer español en hacerlo en la Liga Concacaf. Decisivo en la conquista de la Copa y mejor jugador del Apertura 2019, el aragonés no deja de soñar. Ahora lo hace con jugar el próximo Mundial, en el 2022, con Nicaragua. Esta misma semana ha jurado la bandera y obtenido la doble nacionalidad que le habilita para jugar con el combinado nicaragüense. Aunque el seleccionador, el argentino Juan Vita, ya le citó para participar en varios entrenamientos para preparar las eliminatorias de la Concacaf de cara al Mundial de fútbol. La espera ha terminado.

«Se ha dado un paso muy importante para mi vida. Juré la bandera de Nicaragua con orgullo y me siento feliz de formar parte de un país que me ha dado tanto. No nací siendo Nica pero si moriré siéndolo, orgulloso de ser pinolero» afirmó el delantero del Managua FC tras firmar la nacionalidad.

La jura, que tuvo lugar en la sede del Gobierno de Inmigraciones de Managua, permite que Vita, que no pierde de vista al aragonés desde que fue nombrado máximo goleador español en el mundo en noviembre del 2020, ya pueda contar con él en las citas internacionales.

Pablo dio el salto a la Primera División fichando con el AEL Larisa griego, con el que debutó marcando su primer gol en la Superliga griega a los 9 minutos de saltar al campo. Posteriormente, con un giro de 180 grados, voló hasta Nicaragua, donde jugó para el Real Estelí antes de regresar a Europa y posteriormente formar parte del equipo Kastrioti Krujë de Albania.

Fue en diciembre de 2019 cuando regresó de nuevo a Nicaragua para fichar con el Managua FC, donde ha logrado 28 goles en Liga, 6 goles en Copa y 1 gol en Concacaf.