La policía investiga el examen de italiano del aún azulgrana Luis Suárez

Nuevo revés para el azulgrana Luis Suárez. Después de que Josep Maria Bartomeu haya frenado la salida el delantero uruguayo al Atlético de Madrid, ahora la policía investiga el examen de italiano del futbolista, porque sospecha que habría conocido las preguntas de antemano para superar el test necesario para tener la nacionalidad italiana.

Según destapan 'La Gazzetta' y 'Corriere della Sera' el fiscal jefe de Perugia, Raffaele Cantone, tendría pruebas de un acuerdo ilítico del punta azulgrana y la Universidad de Extranjeros de Perugia. Por ello se está investigando a Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca y Cinzia Camagna por revelación de secretos de oficina y falsedad en documento público. Según los rotativos italianos, las primeras pesquisas habrían revelado conversaciones entre los sospechosos destinadas a transformar la prueba en una "farsa".

"Hoy llamé a Lorenzo Rocca, quien le dio la simulación del examen y prácticamente estuvimos de acuerdo en lo que hará el examen! Hoy tengo mi última lección y la tengo que preparar porque no habla una palabra", dice Spina en una de las supuestas conversaciones de los profesores reveladas por ambos diarios, en las que hay frases como "lo hemos encaminado bien, está memorizando parte del examen"; "pero no conjuga verbos, habla en infinitivo"; "es una farsa el examen para que se certifique: porque con 10 millones la temporada de sueldo no le puedes arruinar porque no tiene el B1".

El test apenas duró 10 minutos, según contó a 'El Larguero' el propio Rocca la semana pasada. "Ha hecho el examen del nivel B1 y es un examen que es oral y de conversación y dura diez minutos. Suárez ha llegado solo y la comisión estaba compuesta por dos examinadores. entendía siempre todo y por tanto imagino que se ha preparado bien y habrá recibido un curso intensivo de italiano.

El tercer goleador de la historia del Barça se había sometido al test para facilitar su fichaje por la Juventus, club que finalmente descartó su contratación.