El portero del Villarreal, convocado como suplente de una mesa

El portero del Levante, Aitor Fernández, ha sido convocado como suplente en una mesa electoral en Mondragón (Guipúzcoa) con motivo de las elecciones generales del próximo domingo y podría perderse el partido que su equipo juega ese día en San Mamés ante el Athletic Club.

Según ha informado la cadena COPE, el meta vasco recibió recientemente la notificación que le obliga a estar en la mesa electoral como suplente del presidente en Mondragón, que es su ciudad natal y a algo menos de una hora en coche de Bilbao. A pesar de que el Levante presentó un recurso para eximirle de esta obligación, la solicitud fue rechazada y el club valenciano ha presentado un segundo recurso y está pendiente de saber si es aceptado o no por la Junta Electoral.

SIN GUARDAMETAS

Curiosamente, el Levante juega este domingo a las 14 horas en Bilbao y en caso de que Aitor no fuera dispensado y no se presentase el presidente titular de la mesa el portero no podría jugar. De hecho, como el portero suplente, Oier Olazábal, está lesionado, el Levante ya ha previsto que viajen a Bilbao los dos porteros del equipo filial y sería Dani Cárdenas quien defendería la portería del Levante en San Mamés.

Se da la circunstancia de que el defensa Jorge Miramón también ha sido convocado a una mesa electoral en Zaragoza, pero en este caso su petición de ausentarse sí que ha sido atendida y podrá estar disponible para el partido en San Mamés.