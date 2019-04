Premios reivindicativos

En su quinta edición, los premios Zaragoza, Mujer y Deporte que otorga el Ayuntamiento de la capital y que en esta ocasión fueron para la patinadora Nerea Langa y para el Sala Zaragoza, volvieron a ser un punto de encuentro y de celebración, de reivindicación y de propósitos para seguir avanzando. «Luchar por la igualdad no solo es posible, es imprescindible», resumió el alcalde Pedro Santisteve. La iniciativa pretende no solo destacar trayectorias y éxitos importantes de las deportistas zaragozanas sino también convertirse en altavoz y espejo que difunda y refleje una realidad tantas veces olvidada, la de la mujer en el deporte.

Con Isabel Macías en la presentación, la entrega duró veinte minutos y contó con los principales representantes de los partidos municipales, con Pablo Híjar y Pedro Santistve a la cabeza, con la presencia de Javier de Diego, director general de deportes del Gobierno de Aragón, y con Nuria Garatachea, subdirectora general de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, que felicitó al ayuntamiento por dar continuidad a estos premios. «El CSD siempre será vuestro aliado en el trabajo por la igualdad», manifestó. La primera entrega tuvo lugar en el 2010 y al principio se concibieron como unos galardones bianuales, pero ahora se entregan cada año.

En esta ocasión las protagonistas fueron Nerea Langa y el Sala Zaragoza. La ganadora individual atesora ya premios a nivel internacional y todavía no ha cumplido los 18 años. El año pasado fue campeona de Europa júnior en 300 metros contrarreloj y en 500 metros por equipos. Tan brillante como en la pista estuvo delante del micrófono. Animó a todo el mundo a conocer y practicar el patinaje de velocidad. Dio las gracias al Ayuntamiento por las obras en el patinódromo de La Bozada «porque me ha permitido entrenar en una pista de nivel europeo». E hizo un llamamiento a los profesores y a la comunidad educativa para que hagan un esfuerzo por permitir compatibilizar las clases y el deporte, «porque aún hoy me obligan a elegir entre estudios y deporte».

Por el Sala Zaragoza recogió el premio su capitana, Laura Boix, y lo entregó Gustavo Júlvez, de La Caixa. Boix destacó que los logros deportivos del club en el 2018, el ascenso a la máxima categoría y la Copa de Aragón, «han propiciado una mayor visibilidad mediática al deporte femenino». También recordó que «queda mucho camino por recorrer pero el trabajo de todos hará posible que contiúe el desarrollo del deporte femenino». Cerró el acto el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que destacó que las mujeres deportistas son un «orgullo para la ciudad» y que la progresión «de la mujer en el deporte es una realidad imparable».