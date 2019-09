La Primera Iberdrola arranca en busca de la igualdad

La liga femenina de fútbol, rebautizada esta temporada como Primera Iberdrola tras asimilar la Federación Española (RFEF) las competencias para su organización, comienza este sábado 7 de septiembre aprovechando la resaca del Mundial y el impulso de este deporte en el último año. Con el FC Barcelona mejor reforzado para destronar al Atlético de Madrid —campeón en las tres últimas ediciones— y las colchoneras rehaciendo parte de la plantilla para mantener su dominio, lo deportivo deja las vías abiertas a una liga más competida con la incorporación del C.D. Tacón (Real Madrid) y las posibles sorpresas de clubs de segunda fila que se han reforzado para acabar con el binomio, como son Levante o Valencia. Pese a la ausencia de convenio colectivo, el impulso económico de los patrocinadores y las nuevas estrellas que llegan a España dejan entrever una temporada que debe suponer el impulso definitivo para las mujeres en el fútbol. Un año más, la competición contará con la ausencia del Zaragoza CFF, enmarcado en la segunda categoría del fútbol femenino español.

La apertura de estadios de gran magnitud como San Mamés o Wanda Metropolitano y el especial foco que recibió la participación de España en el Mundial de Francia 2019, cita que aprovechó la norteamericana Megan Rapinoe para reclamar igualdad en este deporte, ponen en la 32ª edición de la liga femenina de fútbol la presión de consolidar el auge de un deporte que hasta hace pocos meses estaba lejos de ser profesional.

Así lo expresaba Ruth García, una de las veteranas de la competición y capitana del Levante, en la presentación de la Primera Iberdrola. "Lo que estamos viviendo es muy bonito y tenemos suerte de vivir una etapa que ya no conocen jugadoras que han trabajado mucho por esto y que ya no están por nosotras", explicaba a este diario. "Es importante la apuesta de los clubs, de patrocinadores y del Consejo Superior de Deportes (CSD). Ahora solo nos queda trabajar, crecer y llevarlo lo más alto posible. Tenemos que respetar esta apuesta por nosotras y dar el espectáculo que merece dentro de los terrenos de juego".

En la misma línea se manifestaba Ainhoa Tirapu, portera y capitana del Athletic: "Esto era inimaginable cuando empecé a jugar, no podía pensar en ser profesional y lo soy. Es importante que no paremos de crecer, que no sea algo puntual, y que las nuevas generaciones entiendan que esto nunca ha sido así para que no crean que está todo hecho y en unos años desaparezca porque han dejado de luchar".

EL REAL MADRID ENTRA EN ACCIÓN

La competición se ha visto reforzada este verano con la suma del Real Madrid, que anunció al inicio del verano la adquisición del C.D. Tacón, recién ascendido. El proyecto del club madrileño sigue en construcción a la espera de últimas incorporaciones, pero ya ha anunciado la llegada de grandes estrellas como las suecas Kosovare Asllani y Sofia Jackobson -bronce el pasado Mundial- la brasileña Thaisa Moreno o Aurélie Kaci.

La incorporación ha sido celebrada por los distintos estamentos del fútbol, incluso por las propias jugadoras rivales. Ainhoa Tirapu recalcaba lo positivo que es en términos de crecimiento y futuro. "Cada vez que juega el Tacón es Trending Topic, el Real Madrid mueve muchísimo en todos los aspectos. Es importante que una niña que sea fan de un club pueda soñar con jugar un día en él. Los referentes son esenciales y las niñas tienen derecho a soñar".

La puesta en escena tendrá lugar en Barcelona este sábado en el que ya ha sido definido como clásico y que cuenta como incentivo con la inauguración del nuevo campo azulgrana, el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, una cifra que el actual subcampeón quiere conseguir en la primera jornada después de protagonizar el récord del Wanda Metropolitano con 60.379 personas. Ese día, la capitana Vicky Losada alertó de la necesidad de ir cada fin de semana a apoyar al equipo.

Para lograr que estas cifras estén lejos de ser una burbuja, la capitana del Atlético de Madrid, Amanda Sampedro, incide en la necesidad de conectar con las aficiones. "Hay que trabajar para que esos días no sean puntuales, sino una realidad", dice. "Es importante que nuestros seguidores sumen, porque este año no va a ser nada fácil y les necesitamos. Las futbolistas nos encargaremos de hacerles disfrutar".

ESTRUCTURA Y DISPUTA POR DERECHOS DE TV

Al final de la temporada 2018/2019, la Federación ponía patas arriba la competición al anunciar que asimilaba la organización como especifica la ley. Con este anuncio, los clubs fueron instados a incorporarse si no querían quedarse fuera de competiciones europeas y la Copa de la Reina así como la Supercopa de España, una de las novedades presentadas recientemente en Las Rozas a partir de la temporada 2019/2020. La polémica inicial, que enfrentó a la Federación con LaLiga —implicada directamente en el impulso en los últimos años— ha dado paso a una temporada en la que se anuncian menos cambios de los previstos.

Pese a que la Federación dejaba entrever la entrada de nuevos patrocinios, la realidad es que ha renovado el existente con Iberdrola por seis temporadas, hasta 2025, renombrando las dos primeras categorías. La estructura de la liga es exactamente igual que la que venía celebrándose, con la incorporación de pequeños detalles como la obligatoriedad de que las jugadoras lleven su nombre en la camiseta para mayor visibilidad—algo que ya se producía—o la introducción de una cuarta árbitra.

El punto que mantiene en alerta a los clubs y que puede suponer una fuente de conflictos es precisamente el económico, con los derechos para retransmitir los partidos. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (Acff) que representaba a trece de los dieciséis equipos de la Liga cerró un acuerdo con Mediapro por tres temporadas a razón de tres millones de euros cada una. Automáticamente, la Federación asumía las competencias y prometía retransmitir todos los partidos de Primera "en directo a través de canales de máxima audiencia, canales específicos o streaming".

De momento, el máximo organismo del fútbol en España solo podrá llegar a acuerdos con FC Barcelona, Athletic, Sevilla y C.D. Tacón, los cuatro clubs que están al margen de la firma con la productora. Mediapro, a través de GOL, ofrecerá al resto de los equipos a la espera de posibles movimientos específicos en la otra dirección, algo que generaría un problema legal por la ruptura de un contrato. En esta primera jornada emitirá el Madrid CFF-Betis y el Sporting de Huelva - Atlético de Madrid. Barça y Real Madrid utilizarán sus canales para la emisión del debut liguero.

Respecto al fomento y visibilidad del fútbol para las niñas, la Federación obliga desde este año a que cada club tenga al menos tres equipos formativos.

ARRANCA SIN CONVENIO...Y SIN HUELGA

Cuando se va a cumplir un año del inicio de las negociaciones para conseguir el primer convenio colectivo, los acuerdos parecen lejos de cerrarse. Durante varias reuniones, representantes de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y de los sindicatos (AFE, Futbolistas ON y UGT) han sido incapaces de acordar cuestiones laborales mínimas. Si bien trabajaron en la línea de asegurar a las jugadoras, ofrecerles servicios médicos de calidad, respetar sus vacaciones o facilitar la maternidad y conciliación, no se alinearon para establecer un mínimo salarial en función de su trabajo, debatiéndose entre una jornada completa a razón de 20.000 euros o parcial. Las dificultades que alegan los clubs para abordar esta mayor inversión parecen el mayor escollo a la hora de llegar a la primera cifra.

Aunque antes de verano la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) amenazó con una huelga en el inicio de esta campaña con la firma de las capitanas, nada queda de esta reivindicación. "Da mucha pena que no seamos capaces", explica Tirapu, partícipe de las negociaciones. "Es primordial firmarlo y tenemos que seguir luchando. Aunque entiendo que hay voluntad por todas las partes, por los clubes que han desarrollado la competición y las jugadoras que queremos condiciones mínimas, hay que seguir peleando porque dependemos del buen hacer del resto de personas. Lo que para nosotras es mínimo para ellos es inasumible".

LAS FAVORITAS

Destronar al Atlético de Madrid se ha convertido en el principal objetivo del FC Barcelona, que lleva tres años luchando por un título que en todas estas ocasiones ha terminado en manos de las colchoneras. El club azulgrana ha reforzado su ataque con la incorporación de dos jugadoras de su principal rival, Jennifer Hermoso y Andrea Falcón, y de una de las grandes estrellas europeas, la noruega Caroline Graham Hansen. Para contrarestarlo, el Atlético de Madrid tira de equipo, como apunta Amanda Sampedro: "Sabemos reinventarnos, nuestro fuerte es el conjunto y han venido jugadoras potentes para complementar", dice, refiriéndose a Charlyn Corral, Virginia Torrecilla o Sari van Veenendaal.

Si estos dos clubs mantienen su lucha particular, el objetivo del resto es hacer que la disputa por el título no quede en un binomio, sino que se amplíe. Levante y Valencia han apostado por las dos entrenadoras de Primera (María Pry e Irene Ferreras) y la formación de una buena plantilla. A ellas hay que sumar la fuerza de un clásico como el Athletic, el ferreo Granadilla Tenerife o la novedad del C.D. Tacón, que ya utiliza las instalaciones del Real Madrid y ha incorporado a grandes estrellas del fútbol europeo. "Es importante que la liga se abra y sea más interesante", añade Sampedro. "Va a ser un año complicado pero bonito, muy ilusionante".

QUÉ DATOS TENEMOS QUE CONOCER

Cuándo: Primera Iberdrola cuenta con 16 equipos, comienza el 7 de septiembre con el Sevilla - Granadilla Tenerife y se prolongará hasta el 17 de mayo, una semana antes de la disputa de la Copa de la Reina.

LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS DEL MERCADO:

1- Jenni Hermoso (del Atlético al Barcelona)

2- Charlyn Corral (del Levante al Atlético)

3- Kosovare Asllani (del Linköping al Tacón)

4- Esther González (del Atlético al Levante)

5- Andrea Falcón (del Atlético al Barcelona)

6- Sofia Jakobsson (del Montpellier al Tacón)

7- Caroline Graham Hansen (del Wolfsburgo al Barcelona)

8- Alba Redondo (del Albacete al Levante)

9- Virginia Torrecilla (del Montpellier al Atlético)

10-Aurélie Kaci (del Atlético al Tacón)

LA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

Por otra parte, la Segunda División femenina, en la que figura el Zaragoza CFF, cambia de nombre y de formato. Bajo la denominación de Reto Iberdrola, reduce el catálogo de participantes de 112 a 32.

Esta reestructuración en dos grupos, Norte y Sur, responde a una antigua demanda de los clubes: con algo menos de un cuarto de los equipos mejorará la competitividad de la segunda categoría y se achicará la brecha con la Primera División, dado el fomento de la igualdad entre contendientes.

El fin de semana del 7 y 8 de septiembre, esos 32 equipos -siete de ellos filiales- iniciarán la búsqueda de dos plazas en la máxima categoría del fútbol femenino español, reservadas en exclusiva para los vencedores de cada grupo.

El descenso, en cambio, amenazará a los dos últimos clasificados del Norte y a los dos últimos clasificados del Sur.

Desde ese último grupo partirán dos equipos con pasado reciente en Primera. Fundación Albacete y Málaga competirán por la única plaza que concede el ascenso con Santa Teresa, Cáceres, Granada, Pozoalbense, Collerense, Spar Gran Canaria, Levante 'B', UDG Tenerife 'B', Tacuense, Valencia 'B', Córdoba, Alhama, Villarreal y Juan Grande.

El Grupo Norte, en cambio, reunirá a Oviedo Moderno, Seagull, Peluquería Mixta Friol, Deportivo Alavés, Real Sporting de Gijón, Parquesol, Athletic Club 'B', Madrid CFF 'B', Eibar, Fundación Osasuna, Zaragoza CFF, Racing Féminas, Barcelona 'B', SE AEM, Atlético de Madrid 'B' y Pozuelo de Alarcón.

EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL RETO IBERDROLA:

- Grupo Norte: Oviedo Moderno, Seagull, Peluquería Mixta Friol, Deportivo Alavés, Real Sporting de Gijón, Parquesol, Athletic Club B, Madrid CFF B, Eibar, Fundación Osasuna, Zaragoza CFF, Racing Féminas, Barcelona 'B', SE AEM, Atlético de Madrid 'B' y Pozuelo de Alarcón.

- Grupo Sur: Santa Teresa, Málaga, Cáceres, Granada, Pozoalbense, Collerense, Spar Gran Canaria, Levante 'B', UDG Tenerife 'B', Tacuense, Valencia 'B', Córdoba, Alhama, Villarreal, Fundación Albacete y Juan Grande.

LA POLÉMICA EN ZARAGOZA CONTINÚA

Por otra parte, el Zaragoza CFF emitió ayer un comunicado para explicar que está valorando «emprender acciones legales» por el incumplimiento contractual de manera «unilateral y sin justa causa» incurrido por la Federación Aragonesa al dejar sin campo para entrenar a más de cien niñas. Mientras, estas jóvenes se han entrenado en el Parque Deportivo Ebro, Villanueva y el CDM Mudéjar.