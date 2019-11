El primo de Abidal: "No cobré nada por la donación de mi hígado"

Gérard Armand, primo de Abidal, ha concedido una entrevista en 'El Confidencial' para hablar sobre el tema de la donación de hígado del año 2012 al exjugador francés del Barça.

El primo de Abidal ha explicado que fue la mujer del jugador del Barça quien se puso en contacto con él para ver si podía ser el donante, ya que el tumor del francés estaba creciendo y se necesitaba intervenir cuanto antes. La relación entre Armand y Abidal es de familiares (primos hermanos), aunque antes de la operación hacía muchos años que no se veían. Aparte de Armand, la familia de Abidal buscó más donantes pero fue su primo quien finalmente los doctores del Hospital Clínic de Barcelona le dieron el visto bueno para la operación.

Una vez terminado el transplante, Armand estuvo seis semanas en el hospital hasta que se recuperó. Sin embargo el primo de Abidal ha revelado que el riesgo durante el transplante es mayor para el donador que para el receptor. No obstante, Armand asegura que nunca tuvo miedo y creía que debía hacerlo, ya que le daba un sentido a su vida.

PROBLEMAS JUDICIALES

La fiscalía abrió una investigación en 2018 para esclarecer los hechos por si el transplante se había realizado de forma legal. Armand tuvo que ir a declarar y ahora en su entrevista ha sido totalmente rotundo con las vistas orales judiciales. "Comparezco ante la Justicia, porque quiero saber si alguien se lucró con mi donación." dice Armand. Además, subraya que quiere lavar su honor y que si ha habido algún dinero involucrado en el transplante él no tiene constancia de nada.

Armand no entendió nada cuando salió a la luz las conversaciones del expresidente de Sandro Rosell sobre una supuesta compra ilegal de un hígado para Abidal, y que colabora con la justicia para saber si alguien se lucró de su donación. A él, todo le pareció surrealista y hasta se ha sometido a pruebas de ADN para confirmar si realmente el parentesco entre él y Abidal es el de primos.

A todo esto, Armand ha ironizado sobre una supuesta compensación económica por su hígado. "Si hubiera cobrado ese dinero, hubiera cambiado de trabajo, y aún sigo siendo un obrero que conduce el mismo coche. "Espero que Abidal no tenga nada que ver con este asunto, sino la cosa se pondrá fea", asevera Armand.

Armand indica que se ha distanciado mucho de su primo. "Hace unos ocho o nueve meses que no tengo noticias suyas. Ya no hablo con él. Lo único que quiero es que se acabe de una vez este asunto, y retomar mi vida con normalidad. No tengo noticias, ni sé si está triste o contento. No lo sé".

El periodista de El Confidencial le pregunta entonces a qué se debe ese alejamiento. "Bueno, yo decidí no hablarle más. Yo lo que quería, al menos, era un reconocimiento humano por su parte, y no me lo ha dado. Y me ha dolido", concluye.