La prioridad de Benzema es probar su inocencia en el 'caso Valbuena'

La prioridad de Karim Benzema es probar su inocencia en el caso en el que está imputado en Francia por su presunta implicación en un chantaje en 2015 a su entonces compañero de selección Matthieu Valbuena, indicó a Efe el abogado del delantero del Real Madrid tras el rechazo de su recurso ante el Tribunal Supremo francés.

El letrado Sylvain Cormier subrayó este lunes en declaraciones a Efe que "sobre el procedimiento esta decisión es incoherente con la anterior decisión del tribunal. Sobre el fondo, no cambia nada: Karim (Benzema) es inocente". Cormier hizo hincapié en que su cliente no esperaba mucho de este recurso, que abordaba sobre todo un imperativo de libertades públicas, y en que lo que se tenía que dirimir (la infiltración de un policía para tratar de identificar a los organizadores del chantaje) no tenía que ver directamente con el futbolista del Real Madrid.

El Supremo validó las pruebas obtenidas por ese policía, que se hizo pasar por un intermediario, en contra de lo que pretendía la defensa, que estimaba que estaban viciadas. Los jueces argumentaron que el investigador no provocó la comisión de ninguna infracción.

En las escuchas obtenidas con su intermediación "no estábamos directamente implicados", reiteró Cormier, e insistió en que la prioridad de Benzema "es probar su inocencia".

Lamentó en cualquier caso que con su dictamen la más alta instancia judicial francesa dé carta blanca a que los investigadores hagan "cualquier cosa".

Ahora el procedimiento vuelve a manos del juez instructor, que previsiblemente terminará el procedimiento en unos meses. Será entonces cuando se sabrá si el futbolista del Real Madrid tiene que sentarse en el banquillo en el juicio por el chantaje a Valbuena, en el que hay también otros cinco inculpados.

Todo empezó cuando Valbuena denunció el 8 de junio de 2015 que había sido contactado para informarle de la existencia de un vídeo de contenido sexual en el que él aparecía y amenazarle con hacerlo público.

Según el relato de la acusación, los promotores de ese chantaje recurrieron a un amigo de Benzema para que persuadiera a éste de actuar como intermediario.

En una concentración de los 'bleus' en octubre de ese año, los dos compañeros de selección hablaron de ese asunto. Benzema le aconsejó que pagara, según su versión, para evitarse problemas.