Puyuelo conquista el bronce en el Nacional de maratón

Fue el gran día para Alberto Puyuelo. El atleta del Atletismo Oroel logró el mayor éxito de su dilatada carrera como atleta. Con 33 años recién cumplidos, este profesor de instituto logró la medalla de bronce en el Campeonato de España que se disputó en Ciudad Real. Fue su segunda experiencia en la distancia tras ganar esta primavera en Zaragoza. La prueba fue muy reñida y los primeros llegaron en un pañuelo. Se impuso Luis Miguel Sánchez, del Bikila, con 2.23.49, seguido de Manuel Hurtado con 2.23.52 y llegó tercero Puyuelo con 2.23.56, su mejor marca personal. Cuarto llegó a meta Roberto Bueno con 2.24.08. En mujeres el oro se lo llevó Gemma Arenas con 2.23.49.

Cuando llegó a meta lo primero que hizo fue recordar a los suyos. «Se lo dedico a toda mi familia, a mi novia María y a mi amigo Guzmán, que además de compañero de equipo y entrenamientos me ayuda en todo lo que puede», afirmaba el pequeño fondista jacetano. Pero no se quería olvidar de Víctor, su hermano. «Hemos disfrutado mucho estos años, él como atleta y yo como entrenador», explicaba emocionado. Puyuelo casi no se podía creer que había sido tercero de España en el maratón, sucediendo en este puesto a Eliseo Martín, que también se llevó el bronce en San Sebastián. «Nunca pensaba que iba a tener una oportunidad así de hacer podio en un Nacional».

El altoaragonés explicaba como fue la carrera. «Ha sido totalmente táctica. A ritmo podría haber hecho menos. En el último mil hemos ido a 2.50». En el kilómetro 16 se escaparon cinco atletas. «No había entendimiento y nos han cogido otros tres. Fue en el kilómetro 36 cuando nos hemos quedado cinco en cabeza». A falta de un kilómetro se decidió la prueba. «Estábamos cuatro para tres medallas. A 500 metros nos quedamos tres y luché a tope. Sabía que estaba en el mejor momento de mi vida». Reconoce que vale menos de 2.20. «Lo intentaré la primavera que viene o en el otoño. Antes quiero mejorar en 10K y el medio maratón. Ahora pararé un poco y haré los crosses de Aragón», concluyó.