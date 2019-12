Puyuelo y Pérez vuelan en el XXXIX Maratón de Valencia

El Maratón de Valencia es un circuito talismán. Es uno de los recorridos más llanos del mundo y si el atleta rinde a su mejor nivel la marca está asegurada. Y si no que se lo digan a los aragoneses Alberto Puyuelo y Alicia Pérez, que dieron un mordisco a sus marcas. La prueba la ganaron los etíopes Kinde Alayew y Roza Dereje. Con sus cronos de 2.03.52 y 2.18.31 lograron batir las mejores marcas de la competición. En los 10K batió la plusmarca mundial Joshua Cheptegei con 26.38.

A nivel nacional los españoles volaron. El riojano Camilo Santiago, que entrena en Zaragoza con José Luis Mareca, terminó con 2.10.02, mejorando en 3.52 su mejor crono. El atleta del Añares logró la mínima para Tokio, como también lo consiguieron Houssane Benabbou (2.10.45), Ayad Lamdassem (2.10.52) e Iraitz Arrospide (2.10.59).

En mujeres hubo un gran nivel en la parcela nacional. La mejor fue Elena Loyo con 2.30.57, seguida de Irene Pelayo (2.32.15), Gema Barrachina (2.33.29), siendo la cuarta Alicia Pérez, que terminó con 2.35.14, mejorando su marca del año pasado en este mismo circuito con 2.39.02. Gran resultado de la atleta de 29 años de Albalate del Arzobispo que disputaba su duodécimo maratón con Pablo Villalobos como liebre. «Me han sobrado 14 segundos para bajar de 2.35. Las condiciones eran buenas. Pero hacía calor y airecillo», explicaba Pérez.

Alberto Puyuelo se salió en el circuito de la ciudad del Turia. El atleta del Oroel, que mejoró su marca del maratón en Ciudad Real, donde fue bronce en el Nacional con 2.36.56, le dio un bocado a su marca de casi seis minutos. «He salido sin arriesgar y he pasado el medio maratón en 1.09.30. No he tenido un momento malo y he salido un poco atrás sin calentar», indicaba tras la carrera. «He salido con la liebre de 2.19. Iba muy fácil, a 3.16 cada mil y el último habré corrido en 3.02. No sé si habrá algún circuito mejor que este en el mundo».

Hicieron marca personal Víctor Tello (Hinaco) con 2.24.33, Acharf Sellak (Zenit) con 2.28.39, José Ramón Suárez (Casablanca) con 2.37.50 y Susi Tamargo (Zuera) con 3.15.38. Alberto Sábado (Casablanca) hizo 2.28.18 y David Gracia (Running) se retiró. En el 10K Víctor Puyuelo acabó en 30.00 y Armando García en un crono de 30.44.