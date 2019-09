¿Qué sabemos y qué no sabemos de la muerte de Blanca Fernández Ochoa?

Estaba previsto que el cadáver de Blanca Fernández Ochoa fuera sometido este jueves a la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Ese examen debe dar respuesta a las causas de su fallecimiento

¿Qué sabemos de la muerte de Fernández Ochoa?

1. La medallista llevaba muerta entre cuatro días y una semana.

2. La muerte no fue accidental, es decir, no fue producto de una caída. El cuerpo apareció en una "posición natural", lo que descarta una caída. Además, no se encontraron señales de golpes o contusiones.

3. La medallista llevaba consigo todas las medicinas que tomaba para sus problemas de depresión. Según informa 'El Mundo', en sangre se ha hallado presencia de Sinogan, un antipsicótico de efecto sedante. Los forenses tratan de determinar si las cantidades en que se ha hallado podrían causar el fallecimiento.

4. También se está analizando el corazón de la exatleta, para intentar determinar si pudo sufrir un infarto.

5. El examen externo del cuerpo no halló señal alguna de violencia.

6. El cuerpo se encontraba en tan mal estado que solo pudo identificarse por las zapatillas , mochilas y adornos que llevaba.

7. Hasta el momento, el análisis de los restos no han podido determinar al 100% que se trate de Fernández Ochoa.

¿Qué no sabemos de la muerte de Fernández Ochoa?

1. La causa. La autopsia debe determinar la causa o causas de la muerte, desconocidas en este momento, es decir, si falleció por alguna razón fortuita o por su propia voluntad. El análisis se realizó ayer por se necesitan hasta 16 horas para interpretar sus resultados. Se desconoce aún qué hizo que la medallista olímpica quedara echada en ese lugar del monte.

2. El día. El análisis forense también debe establecer el momento exacto del fallecimiento.

3. El contexto. La familia había planteado la posibilidad de que la medallista se viera sorprendida por las grandes precipitaciones que se vivieron en la zona días atrás..