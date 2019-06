Rafa Nadal y Muguruza siguen firmes y avanzan a octavos

Un pequeño susto se llevó Rafael Nadal en su camino a los octavos de final de Roland Garros por decimocuarta vez en su carrera tras ganar al belga David Goffin por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3, pero cediendo el tercer set. No parecía que Goffin fuera a complicarle el partido con la salida a pista de Nadal en un primer set en el que no cedió un punto con su saque y en el que el belga no pudo apuntarse el primer juego hasta los 25 minutos, ya con un 5-0 en contra.

Nadal movía la bola como si tuviera un mando de videoconsola de un lado a otro, arriba y abajo, paralelo o cruzado, con profundidad y potencia implacable. Goffin (27 mundial) nunca había ganado al balear en las tres veces que habían jugado en tierra. El tenista belga tampoco le había ganado ni un set, pero ayer lo consiguió. Con todo perdido Goffin soltó el brazo en el tercer set y, tras aguantar hasta el 4-4, empezar a pegar latigazos a todo o nada para arrebatárselo a Nadal.

Su próximo rival, mañana, será el argentino Juan Ignacio Londeiro (78 mundial). Nadal estará en octavos por decimocuarta vez desde el 2005, un récord del torneo compartido con Roger Federer que logró también el pase y su victoria 400 en un Grand Slam ante el danés Casper Ruud (6-3, 6-1, 7-6), superando ambos al estadounidense Budge Patty, que tenía el récord con 13.

Garbiñe Muguruza también se ganó su billete y lo hizo con gran contundencia, anunciando su candidatura al título si juega igual que ayer. La hispanovenezolana se deshizo de la ucraniana Elina Svitolina por un doble 6-3.

No era una rival cómoda. En el primer set se rompieron hasta siete veces seguidas el saque, pero Muguruza cambió la racha y ya no dejó escapar su victoria ante la campeona de las finales WTA del año pasado. «Intento trabajar duro, tomarme cada partido como si fuera una final. No me quiero ir sin dar lo mejor», decía con precaución. Su próxima rival será Stephens (7 mundial).

Hoy buscarán su billete Roberto Bautista ante Fognini y Aliona Bolsova ante Alexandrova. Ayer se despidieron Carla Suárez, eliminada por la checa Vondrousova por 6-4 y 6-4, y Pablo Carreño, que se tuvo que retirar por una lesión de abductores cuando perdía con el francés Benoit Paire por 2-6, 6-4 y 6-7 (1-7).