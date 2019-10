Raúl: "Tengo mucho cariño a Zaragoza y al estadio de La Romareda"

Del 29 de octubre de 1994 al 29 de octubre del 2019. Justamente ahora se cumplen 25 años del debut de Raúl González Blanco con el primer equipo del Real Madrid en La Romareda contra el Real Zaragoza, que acabó ganando aquel encuentro por 3-2 con una magnífica actuación del mítico Andoni Cedrún. Fue el comienzo de sus 741 encuentros oficiales, en los que anotó 323 goles, que le convierten el segundo máximo goleador de la historia del conjunto blanco. Su último partido también fue en Zaragoza. Hoy lo recuerda. «Zaragoza… Fíjate cómo son las cosas, allí jugué mi primer y mi último partido. En el primero tuve muchas ocasiones y no marqué ningún gol, y en mi último partido con la camiseta del Real Madrid, lesionado en el tobillo en una jugada antes de que se hiciese el cambio, corrí hacia la portería, Cristiano me pasó el balón y pude marcar ese último gol y fue en el mismo escenario. Mi primer y mi último partido con la camiseta del Real Madrid fueron en Zaragoza. Tengo mucho cariño a esa ciudad y al estadio de La Romareda», comenta el exjugador, ahora entrenador del Castilla en Segunda B.

Con tan solo 17 años, y después de tres temporadas en la cantera, Jorge Valdano le dio la alternativa. «Fue un momento único, el que recuerdo con más cariño porque sin ese día luego no podría haber tenido esa carrera que soñaba y que duró muchísimos años. Todos esos sueños que tenía de ser futbolista se hicieron realidad. Me vienen muchos recuerdos de dónde vivía, era muy jovencito, prácticamente un crío, y el sueño que tenía desde muy pequeño de poder ser profesional se hizo realidad poniéndome esa camiseta ese 29 de octubre en Zaragoza», recuerda Raúl en la web del Real Madrid.

«Con 17 años --continúa Raúl-- no te das cuenta ni de la responsabilidad que es jugar en el Real Madrid. Era muy joven y lo que me apasionaba era jugar al fútbol. Butragueño fue uno de los jugadores que más me ayudó. Fue su último año en el club, pude vivir su despedida, había sido un símbolo no sólo para el Real Madrid sino para el fútbol español», añade. Un debut en el que no tuvo suerte de cara a portería, por la gran actuación de Cedrún, aunque dio una asistencia. «Por suerte hice muchos goles, pero siempre recuerdo el primero, igual que recuerdo la camiseta del 29 de octubre, del debut en Zaragoza. Mi ilusión era poder jugar en el Bernabéu y conseguir ese primer gol, que encima fue contra el Atlético de Madrid en un derbi. Fue algo maravilloso e increíble, a pase de Laudrup. Lo puedo recordar una y otra vez, es como si lo estuviese viendo ahora mismo», comenta Raúl.

El exdelantero fue sinónimo de gol durante su carrera, entre los que destacan los que anotó en las finales de la octava y novena Liga de Campeones conquistada por el Real Madrid o en la segunda Intercontinental contra el Vasco de Gama brasileño. Raúl estuvo 16 temporadas en la primera plantilla del Real Madrid en las que logró tres Copas de Europa, dos Intercontinentales, una Supercopa de Europa, seis Ligas y cuatro Supercopas de España y en las que amplió la leyenda del dorsal ‘7’ que acompaña al conjunto blanco. Un capítulo que se cerró, precisamente en La Romareda, en una vida de ida y vuelta, en su encuentro número 741 en el que además anotó su último tanto como madridista el 24 de abril del 2010.