La realidad de un sueño

Renunciar al éxito asegurado para poder cumplir uno de los sueños que tienes desde niño es una decisión que no todo el mundo tomaría. Pedro Cary (Lisboa, 1984) emprendió este verano una nueva aventura en su carrera deportiva para firmar con el Fútbol Emotion Zaragoza después de una trayectoria llena de títulos en el Sporting Club de Portugal. «En Lisboa estaba muy feliz y podía haberme quedado allí pero creo que la vida de un futbolista no trata de eso. Quería nuevos retos y tenía el sueño de poder jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quiero acabar mi carrera sabiendo que he intentado todo para cumplir mis sueños», explica el ala cierre luso, que es campeón de Europa tanto a nivel de clubs como de selección dentro de un palmarés donde abundan Ligas y Copas portuguesas.

Aunque los jugadores tienen más difícil que nunca elegir su destino, Cary tuvo la suerte de poder ir a un sitio acorde a su voluntad. «Cuando acabó la Liga portuguesa ya tenía claro que mi etapa allí había acabado. Tuve ofertas del extranjero pero siempre mi primera opción era venir a España. Ricardinho me había hablado muy bien de la Liga y esperé hasta que apareció la oportunidad de venir al Fútbol Emotion y entonces me agarré a ella con uñas y dientes», analiza el luso, que ya jugó en su juventud en la Segunda División española en las filas del Melilla.

Sin ninguna duda, el cambio para Cary esta temporada es tremendo. El ambiente de fútbol sala que se respira en el país vecino es completamente diferente al que va a vivir el próximo 14 de septiembre en el Siglo XXI ante el Peñíscola. «El Sporting tiene la suerte de contar con aficionados que sienten la camiseta. No les importa el deporte, les importan los colores que defiendes ya sea en baloncesto, fútbol sala o hockey», admite el portugués, que ha vivido en primera persona el frenético derbi de Lisboa entre el Sporting y el SL Benfica ante más de 3.000 personas.

Salto de calidad

Desde la directiva del Fútbol Emotion esperan que Pedro Cary aporte ese salto de calidad que necesita el equipo para competir por todo. «Tenemos que estar más cerca de los puestos de Copa de España y de playoff para poder pelear por un billete. Lo que no queremos es quedarnos en tierra de nadie sino que en todo momento haya algún objetivo por el que pelear», explica el ex del Sporting sobre el objetivo del equipo esta temporada. El de Faro no se quiere poner la etiqueta de fichaje estrella. «Soy solamente un jugador más que viene al club a intentar aportar su granito de arena. Un solo jugador no hace nada en los deportes de equipo».

Aparte de dar lo máximo para dejar al Fútbol Emotion lo más alto posible, el ala-cierre lucha por el objetivo personal de formar parte de los elegidos por el seleccionador portugués para el Mundial 2020 en Lituania. «He venido a esta Liga para ser más competitivo y que el seleccionador me elija para poder defender a mi país en el Mundial», señala acerca de la importancia de tener un buen rendimiento en Zaragoza.