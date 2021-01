A recargar moral en Alcoy

La moral. Nunca rendirse ante cualquier adversidad. Aunque sea enorme, inalcanzable. Ese concepto de lucha titánica al que la historia ha adherido el nombre del Alcoyano. No sé sabe muy bien quién ni cuándo decidió coser esta cualidad al club alicantino. Una versión cuenta que fue en un partido de ascenso a Primera en 1944 ante el Espanyol, cuando, perdiendo 7-1, el árbitro decidió aliviar la condena de los levantinos pitando el final un minuto antes de lo debido, encendiendo la ira de los hombres del Alcoyano por su ánimo inquebrantable de remontada. Otros dicen que el dicho lingüístico nació en esta crónica: cayendo por un inapelable 13-0 en un campo de Tercera, los jugadores aún se arengaban entre ellos como dándose apoyo para ganar.

Sea como sea no hay mejor referente para este Huesca con la fe tocada y casi hundido que ese Alcoyano de moral inagotable. No reblar. Como su entrenador, Míchel Sánchez, con fecha de caducidad que no quiere abandonar, que quiere seguir en Aragón pese al frío del clima y de los resultados. El madrileño ya sabe, es consciente, de que tendrá el próximo lunes la última oportunidad para provocar el cambio de rumbo que su equipo necesita para revitalizarse en Liga.

Esa prioridad hace de este paréntesis de Copa una piedra en el camino (21.00 horas, DAZN). Una china en la que nadie quiere tropezar, pero que no impide saber que el objetivo está más adelante. Será el momento de los relevos para los que menos juegan o, al menos, de los que no jugarán de inicio ante el Betis, cuando Míchel se juegue las castañas.

Si la anterior y primera eliminatoria ante el Marchamalo alcarreño, la victoria por 2-3 tras una prórroga, vino después de la inaugural y única victoria liguera ante el Alavés, en esta ocasión, cuatro semanas después, se alcanza tras dos derrotas seguidas y solo un punto en cuatro jornadas, seguir siendo colista y alejarse a más de un partido de distancia (cuatro puntos) con la salvación. A un único partido, perder supondría la eliminación en una competición que ahora es secundaria, donde no tiene puesto su foco mental este Huesca, aunque no va a tirarla al cubo de la basura. Ganar, además de un trago de positividad daría acceso a la ronda de dieciseisavos, la misma que se alcanzó, entonces en Segunda B, en la campaña 2014-15.

Sí estará Borja tras confirmarse su falso positivo por covid. No viajan ni Maffeo ni Sandro, que intentará estar el lunes. Será momento de los supuestos suplentes, de toda aquella lista de jugadores que cuentan menos y que, algunos, podrían salir en este mercado invernal, en el que, al menos, se esperan dos fichajes. El canterano Manu Galán ha completado la convocatoria.

Como en Marchamalo, iba a haber público. Se sortearon 150 entradas para los abonados del Collao pero las medidas impuestas, que confinan Alcoy desde hoy, lo cancelaron. El Huesca ha ganado allí cuatro de sus cinco visitas. El Alcoyano tuvo su paso por Primera en cuatro cursos entre 1945 y 1951. Ahora vive subido al ascensor entre la Tercera y la Segunda B, a la que acaba de retornar y en la que es cuarto del grupo 3B con tres victorias y empates y dos derrotas.

Vicente Parras es el entrenador de un plantel que eliminó en primera ronda al Laredo (4-1), el 17 de diciembre, en su último partido disputado. Destacan jugadores con pasado en Segunda y hasta en Primera como el alcoyano Juli, que fue compañero de Míchel en el Rayo, o el portero gallego José Juan, de 41 años. Otra curiosidad es la presencia de Jony Ñíguez, hermano del internacional y medio del Atlético Saúl. El Alcoyano además cuenta con tres extranjeros: el costamarfileño Ali Diakité, el hondureño Mejía y el marroquí Mourad.

Será un regalo de Reyes retrasado para dos oscenses emigrados. El central Rubén Garcés, formado en las categorías inferiores del Huesca y que está buscando equipo dado que no cuenta para Parras, y el extremo serrablés Ramón López, ambos procedentes del Ejea, vivirán un día especial.