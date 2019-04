Recital de Alberto Puyuelo

Alberto Puyuelo firmó una carrera magistral en Zaragoza. Debutó en la distancia del maratón con éxito. El atleta del Oroel quería terminar la carrera en 2.25 y clavó el tiempo terminando en 2.25.24. Nadie pudo parar al jacetano, ni Agustín Moreno, su gran rival en la fresca mañana. El atleta de Alloza terminó en 2.27.54, siendo el tercero Andrés Barrio con 2.40.33. Con esta demostración de poderío, Puyuelo muestra que la prueba donde dará lo mejor de sí en el futuro será en la de los 42 kilómetros y 195 metros. En mujeres ganó una desconocida: la sevillana de 19 años María Romero, que paró el crono en 3.15.44. Tras la militar llegó Jessica Lorenzi con 3.17.38 y a 32 segundos Noelia Marqués.

Llegó de nuevo la fiesta del asfalto a las calles de Zaragoza. Un total de 995 fondistas acabaron el maratón (918 hombres y 77 mujeres) y el 10K contó con 2.220. Todo se desarrolló según lo previsto por Running Zaragoza, los organizadores de un maratón que está entre los diez primeros de España. Acompañó incluso la climatología, magníca para una prueba de fondo con siete grados en la salida y una ligera brisa. Solo se vio ensombrecida por el paro cardiaco que tuvo un corredor veterano a un kilómetro del final de los 10K y que recordó las imágenes del fallecido Juan Murillo en pleno Puente de Hierro hace dos años en el Medio Maratón.

No apareció por la línea de salida el favorito de la carrera, el letón Dmitriss Serjogins. En estas circunstancias los Puyuelo hicieron una carrera de libro. Se fueron desde el inicio los dos hermanos junto a Agustín Moreno por las riberas del Ebro. Pero en el kilómetro cinco, Moreno dejó a los jacetanos porque el ritmo era un poco lento. «Fuimos el primer mil a 3.40 y a 17.30 el cincomil. Me veía más cómodo un par de segunditos más rápido y me he ido solo a 20 metros». Moreno fue en solitario por el Parque José Antonio Labordeta y en el kilómetro 21 lo volvieron a coger. «Iba a mi ritmo y he acabado muy fuerte, pero no lo suficiente para pillarles», indicaba el atleta del ADA Zuera.

Alberto Puyuelo se fue con su hermano a la salida del parque por Cuéllar y en Tenor Fleta se quedó solo el ganador. Le quedaban los tramos más duros por San José, Las Fuentes, la Ronda Hispanidad y el regreso al Ebro, que es donde más pegaba el aire. Pero Puyuelo fue a más hasta llegar el primero a la Plaza del Pilar. «En carrera me he encontrado muy bien. He pasado la primera mitad en 1.13.10 y la segunda un minuto más rápido. Se me ha escapado bajar de 2.25 por el viento», explica el ganador.

No se encontró mal en ningún momento de la carrera. «No he encontrado ningún muro. Llegaba bien de forma, mi objetivo era terminarla. Cuando iba solo se notaba bastante el viento. En el kilómetro 17 y 18 había muchas cuestas y tendrían que intentar quitarlas. Del 27 al 30 se volaba con parciales de 3.10 a 3.15», indicó. Acudió toda la familia desde Jaca y pudo disfrutar del triunfo. «Ha sido el debut soñado y mi distancia es esta. Pensaba sufrir más. La clave ha sido no ser más ambicioso. No ha sido mi mejor preparación, haciendo una semana 130 kilómetros», apuntaba el atleta del 32 años.

EN FAMILIA / La labor familiar fue perfecta. Le ayudó su hermano Víctor. «Hacer 2.25 es un debut increíble en Zaragoza. Si prepara uno de los grandes maratones llanos puede estar cerca de los 2.20». Víctor Puyuelo se tuvo que retirar a menos de un kilómetro de meta. «En el 35 estaba de pecho muy bien, pero muscularmente he tenido calambres en los isquios. Me animaba el público, iba tercero, pero me tuve que parar», explicaba Víctor Puyuelo.

A la sevillana María Romero nadie la esperaba en lo más alto del podio en una carrera de tanto prestigio. Pero esta militar de tan solo 19 años dio la sorpresa. Fue una carrera gafe puesto que se cayó del cartel Alicia Pérez y no aparecieron pese a que las anunció la organización Cristina González, campeona de España de 100 kilómetros y la lituana Eurelija Venskaityte. La prueba en cantidad y, sobre todo, en calidad fue muy pobre.

María Romero se quedó alucinada cuando tan joven ganó en su debut en la distancia. «No me lo esperaba para nada. He dejado a la segunda en el kilómetro 34 y después he ido a tope. Pensar que quedaba la mitad era lo más duro. Pero he terminado bastante bien. El viento se nota más en el campo de maniobras». Fue acompañada de compañeros de la Academia General Militar. «Dedico el triunfo a mi familia, aunque no han podido venir», decía la atleta de Mairena.

La guinda del día la pusieron los atletas del 10K, 2.220 en meta. Ayudó al buen ambiente en la Plaza del Pilar. En hombres no corrió el favorito, Jesús Olmos. Ganó Walid Zbiba con 31.32 a Nadir Ait y Roberto Martín. En mujeres triunfo de Leticia Acereda con 36.26 sobre Isabel Linares, que hizo un carrerón, siendo tercera Olatz Flores.