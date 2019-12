Recuerdo a una leyenda

Óscar Mainer sigue estando en el recuerdo del balonmano aragonés. Es la territorial la que ha querido que siga estando presente en la memoria de todos los aficionados al balonmano la imagen de esta leyenda que falleció en septiembre del año pasado con 49 años. El primer Memorial se celebró el 2018 en el colegio de Maristas, la cantera donde se formó el extremo derecho.

Ayer fue el Stadium Casablanca el lugar donde se celebró el segundo homenaje al zaragozano. Mainer lo fue todo en el balonmano español. Sus mejores logros llegaron con el Portland San Antonio de Pamplona, equipo con el que conquistó una Liga Asobal, la Copa de Europa del 2001 y la Recopa del 2000. Llegó a ser internacional con España.

El año pasado estaba muy reciente la muerte del segundo línea aragonés y acudió al Memorial su esposa. Esta vez recibió el detalle de la Federación Aragonesa de Balonmano presidida por Juan Carlos Caamaño Manoli Mainer, la hermana del extremo aragonés. La Federación hizo coincidir el acto con un torneo en el que compitieron las selecciones juveniles masculinas y femeninas de Aragón, Navarra y Valencia. Era el mejor test de cara a los Campeonatos de España de selecciones que se disputan desde el 2 de enero en Cantabria y en el que las selecciones masculinas infantil, cadete y juvenil de Aragón se encuentran en la primera categoría, lo que se denomina el Campeonato de España.

Fue una estupenda ración de balonmano desde las once de la mañana que se inició con el partido entre los juveniles de Aragón y Navarra, que ganaron los locales por 23-20. Después perdieron las aragonesas con las navarras por 24-25. Fue al final del encuentro entre las selecciones masculinas de Valencia y Navarra cuando llegó el momento más esperado por todos. Allí estaban junto a Manoli Mainer Jordi Rivera, el seleccionador nacional absoluto masculino, Félix Brocate, asesor deportivo del Ayuntamiento de Zaragoza y Mario López, el vicepresidente de la territorial junto a Nakoa y Anagan, los esponsors del evento. Fue Manoli Mainer la que recibió el cartel con la imagen de su hermano. Mainer sigue en plena forma a sus 68 años gracias al pádel. Su primer deporte fue el balonmano. Jugó en el Medina ocho cursos. «El año pasado también estuve en el Memorial. Este año su mujer no habrá venido porque lo pasa muy mal. También lo es para mí. Es algo no superado y la vida fue muy injusta para él. Óscar fue para mí como un hijo y fui su espejo. Lo preparé para ir al INEF y he vivido toda su vida. Era una persona especial y en los siete meses que estuvo enfermo no se quejó jamás y luchó hasta lo que pudo. Y como jugador lo hizo todo», decía emocionada Mainer.