Regreso al calor del hogar

La Navidad para muchos es un retorno. Es un regreso al hogar, a la familia, a los recuerdos de la infancia y a la añoranza de los que no están. Son cánticos, turrones, horas y horas de cocina, empacho a cardo y ternasco al horno, tertulia con licores, brindis por cava, broncas políticas, cuñadismo, enganches al rabino, destapar los regalos, achuchar al abuelo. Todos sabemos que este año toca otra cosa. Quedarse en casa con unos cuantos, los justos, aplazarlo para asegurar que en nada podremos volver a hacerlo todo, sobre todo ese abrazo.

En el fútbol no ha tocado la lotería. Es lo mismo. Seguirá el estadio vacío, el aliento encerrado, la soledad. La familia del deportista, que es su fan, su hincha, no acudirá a la cena de goles. No habrá nadie esta martes (19.45 horas) en El Alcoraz para celebrar la Navidad con los suyos. Una triste costumbre en estos últimos meses de locura pandémica, pero que hoy se notará un pelín más por el frío y las fechas. Y porque es una nueva final. Porque vuelve a ser una cita especial para un Huesca que necesita precisamente ese amparo, ese calorcito de sentirse en su casa donde quiere fomentar su remontada.

La derrota en Bilbao, otra vez con un final doloroso, como en Granada, injusto, vuelve a colocar al equipo de Míchel en una situación incómoda y ante un calendario que no para ni con estas fechas tan señaladas para todos. La visita del Levante, otro de esos candidatos en la pomada de la permanencia, llega enseguida, en un carrusel de partidos atropellados, de doble cita cada semana como si se jugara en Europa, prueba de pulmones y amplitud de una plantilla que no es el fuerte de este Huesca.

Porque Bilbao dejó un campo de bajas. Pulido, expulsado, deberá ser permutado por otro central, seguramente por Insua. Maffeo cayó en el lateral derecho, donde ya lo suplió Pedro López, en un día muy especial contra su excompañeros. Borja está en algodones, como Sandro, que será baja. Se recupera a Luisinho, como mínimo. A Míchel Sánchez le quedan cinco partidos hasta cerrar la primera vuelta. Salvo la recepción al Barcelona, que será el primero del 2021, el resto son, a priori, duelos directos (Levante, Celta, Betis y Getafe) y en los que dictará su posición para afrontar la salvación y, también, la continuidad del técnico, que ha ido salvando con apuros las sombras del despido.



A TRES PUNTOS / La distancia de tres puntos es una motivación para el Huesca. Si venciera atraparía a otro adversario en su pugna y recuperaría el pulso positivo encontrado ante el Alavés, que como ahora el Levante, viene en buena racha. Los valencianos solo acumulan una derrota, ante el dudoso Barcelona y por 1-0, en las últimas ocho jornadas. Llega de vencer a la Real Sociedad (2-1) y realizar una actuación notable.

Al Huesca le tocará reconstruir otra vez mentalmente su ánimo, tras derrochar en el tramo final la oportunidad de almacenar, como mínimo, otro empate balsámico en San Mamés. Pero el error en la marca de Pulido y su penalti cometido dejó en nada el trabajo de 85 minutos anteriores. Salvo esos errores decisorios, la línea del grupo sigue siendo positiva, como durante todo el curso, pero falta ese algo de más, como esa rosca de Ontiveros de hace una semana, que le encarrile hacia puestos más cómodos. Hacerse fuertes en El Alcoraz, en el calor del hogar, pese a no tener a su gente, ni en Navidad, es la asignatura a convalidar en este partido decisivo.

El Levante sigue siendo el reino de la clase media del futbolista español. Ha hecho generales a hombres como Campaña, Rochina, Morales (4 goles), Roger (4) o los ‘ex’ Miramón y Melero. Paco López ha tomado el pulso a un equipo que pasó un bajón entre octubre y noviembre, pero ahora vuelve a ser un bloque peligroso y al alza, en plena campaña de sacar la cabeza del pozo, pero que fuera sólo ha ganado en Pamplona y suma dos empates y cuatro derrotas. Cuenta con bajas serias como el internacional Campaña, Bardhi, Postigo, Duarte, Toño García y otro exHuesca, Doukhoure.