El regreso de los campeones

Regresaron los campeones aragoneses del Festival Olímpico de la Juventud Europea. Tras partir de Bakú y hacer escala en Doha, los cinco magníficos llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid pasadas las nueve de la mañana. Después tomaron el AVE hacia sus casas. Los montisonenses Laura Pintiel, Mario Revenga y Pol Oriach bajaron en la estación de Lérida a la una y media de la tarde.

Cuarenta minutos antes las reinas de Zaragoza llegaron a la estación de Delicias. Paralluelo fue la abanderada española en la competición tras lograr dos oros, uno en los 400 vallas y otro en el relevo. Había casi medio centenar de personas esperando a las atletas. A Salma la fue a recibir Jaime, su padre, que departía amigablemente con los hinchas de Arnedillo.

La atleta formada en el colegio de Pirineos ha pasado un año difícil. Sufrió el invierno una fascitis que le hizo entrenarse a medio gas y pasar de puntillas por el cross. Pese a todo firmó una temporada impresionante. Oros en los nacionales sub-18 bajo techo y al aire libre y la guinda con el bronce en el milqui de Bakú. Para cerrar un año complicado contó con todo el apoyo posible tras su regreso de Azerbayán. Allí estaban con banderas de Aragón y de España sus padres, Lorena, su hermana, Jesús Romero, su técnico y compañeros de entrenamiento. Estos montaron una pancarta sobre una bandera de Aragón con las palabras ‘Mireya, sueño cumplido. Romero’s Zenit contigo’.

Aprendizaje

La chica de la eterna sonrisa estaba contenta con su bronce. «Me sabe a oro. El objetivo era aprender a correr con extranjeras. Me ha servido para madurar porque he tenido que superar situaciones difíciles. Son lecciones que te da la vida y el atletismo», indicaba la atleta del Zénit La Mafia, que ahora cogerá un merecido descanso. «Llevo bastante tralla y haré un crucero para aprovechar bien las vacaciones», explicaba.

Paralluelo suma y sigue. Ayer llegó con sus dos oros del FOJE. «Quería mejorar la marca en 400 vallas. Pero estoy muy contenta de vivir esta experiencia con mis compañeros». La atleta del Alcampo Scorpio se queda con el oro del 400 vallas. «Es la que entreno todos los días y me satisface, pero ha sido superdivertido compartir la medalla con mis compañeras del relevo». Fue la abanderado del equipo español. «Es un orgullo llevar la bandera del país y me quedé un poco en shock».

Reconoce que ahora quiere un poco de descanso. «Hablaré con Félix Laguna si preparo el Nacional absoluto. Es bueno descansar y no quemar etapas, porque tendré muchos campeonatos absolutos. Es difícil alargar la temporada por el Mundial». Reconoce que «me gustaría que si me seleccionan para el Europeo de Federaciones en Polonia fuera mi última prueba de la temporada. Cuando acaba el atletismo empieza el fútbol y esto es un riesgo por las lesiones y el tema psicológico», dice la velocista, que está recibiendo numerosas ofertas de equipos de fútbol.

Pol Oriach llegó a comer a Albelda. Su madre preparó un suculento plato de verduras. «Estaba cansado de la comida de allí. Era una mezcla de verduras con salsas raras. Al final me limité a comer lo típico, arroz, pastas y pollo». Oriach estaba satisfecho del oro en los 2.000 obstáculos pese a que quería hacer mejor marca. «Quería correr rápido. En la tercera vuelta me quedé solo. Pasé el primer mil en 2.50, pero el segundo bajé de ritmo. A las nueve de la mañana hacía calor». El año que viene será júnior y debuta en 3.000 obstáculos. Este ha sido el dominador del fondo nacional. Incluso hizo mínima para el Nacional absoluto del milqui con 3.43. «Necesito vacaciones. Aún no debo ir y es un campeonato que no me corresponde», indica.

Laura Pintiel y Mario Revenga son de la inagotable cantera de Monzón. Pintiel se llevó el oro en el relevo y Revenga en 110 vallas y bronce en el relevo. «Ha sido para mí una temporada perfecta. He ganado todo en vallas. El aire libre se ha hecho bastante largo y toca descansar. Pero las vacaciones están hechas en Azerbayán», indicaba Revenga. Pintiel no pasó a la final del hectómetro, pero lo compensó con el oro en el relevo. «Por mi actuación individual estoy insatisfecha. No tenía buenas sensaciones. Con el relevo me quité la espinita y nos hizo mucha ilusión ganar. Estoy contenta de mi temporada».