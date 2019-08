El regreso más esperado

Bruno Hortelano volverá a competir mañana domingo después de casi un año alejado de las pistas. Las lesiones han traído de cabeza al plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros y han retrasado este curso su reaparición mucho más de lo previsto. La causa ha sido en los últimos meses una tendinopatía del Aquiles que le ha obligado a ir retrasando su aparición en la temporada al aire libre hasta el punto de plantearse acudir al Mundial de Doha –a finales de septiembre– solo para el relevo largo. Su reaparición será uno de los atractivos del mitin que acogerá Madrid con motivo de la reinauguración del estadio Vallerhermoso, remodelado con capacidad para 10.000 espectadores.

«Tengo el cosquilleo que sientes antes de la competición», asegura Hortelano, de 27 años. «Desde hace año y medio arrastraba una pubalgia que me impidió correr en la pista cubierta y que, por suerte, está controlada. Ahora ha sido la tendinopatía. Así que me he dedicado a un trabajo de fuerza y rehabilitación», añade. « He querido volver varias veces, pero a lo largo de los últimos años he aprendido a tener paciencia. Al final, en el deporte, lo importante es evitar lesiones graves».

Hortelano regresará en el 400, precisamente la prueba que le ha dado más alegrías en los últimos tiempos. En junio del pasado año derribó midiéndose a Óscar Husillos un récord con 29 años de antigüedad en propiedad de Gaietà Cornet y dejándolo en 44.69 segundos. Poco después, en el Europeo de Berlín se colgó el bronce en el relevo 4-x400 junto al propio Husillos, Lucas Búa y Samuel García. En el estadio Vallehermoso, que hacía casi una década que había caído en el olvido, volverá a encontrarse con Husillos y con uno de los grandes especialistas: el bahameño Steve Gardiner, subcampeón del mundo en el 2017.

«Cuando nos sentamos con mi entrenador en diciembre para hablar sobre la planificación para Tokio decidimos que tomaríamos este año y medio que queda como una sola temporada y ahora hemos estado trabajando la base. Esa es la razón para empezar con el 400», cuenta Hortelano, que admite que le motivaría estar en la salida del 100, que tendrá un cartel de lujo con Asafa Powell, Mike Rodgers y cinco atletas por debajo de 10 segundos. «Soy un corredor de 100 y 200, pero no es este el momento, ya llegará».

Prioridad, los Juegos

Después se centrará en preparar el relevo 4x400, con un par de concentraciones con sus compañeros con vistas al Mundial. «Mi compromiso es con la selección. Ahí lo daremos todo. El objetivo es llegar con el relevo a los Juegos. Y el año que viene ya correré el 100 y el 200», señala. «Toda la preparación está pautada al milímetro. Para ir a Tokio no voy a dejar nada al azar y tampoco a arriesgar. Conozco mi cuerpo. Voy a ir al límite, pero intentado evitar siempre ese riesgo de lesiones para poder estar en los Juegos», valora.

«Quiero ver cómo va la carrera de Madrid y luego reevaluaremos mi calendario», concluye Hortelano, que tuvo una irrupción volcánica en el atletismo con el título europeo de los 200 metros en el 2016 y que tras los Juegos de Río (donde fue semifinalista) tuvo un gravísimo accidente de coche en el que estuvo a punto de perder la mano derecha y que lo tuvo dos años largos alejado de la pista.