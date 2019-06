Las reinas de las vallas

El Alcampo Scorpio 71 tiene oberbooking en las vallas bajas. Las aragonesas Alicia Leyva, Patricia González, Elisa Cortés y Salma Paralluelo se colocarán con seguridad este año entre las diez mejores de España. Afrontan la final del Nacional de clubs en División de Honor que se celebra mañana en el Centro Aragonés del Deporte (CAD) con sentimientos encontrados. El equipo aragonés quiere asaltar una de las tres primeras plazas que parecen predestinadas para el Valencia, Playas y Barcelona. El equipo presentará tan solo a cinco aragonesas en las pruebas individuales en una competición tan selectiva: son Marta Latorre, Patricia González, Isabel Macías, Patricia Heredia y Salma Paralluelo y la navarra con ficha regional Nerea Izcue.

Patricia González, un valor emergente, doblará y correrá los 400 vallas y el relevo largo. «Ser titular es impresionante», dice González. Salma Paralluelo se adaptará a las exigencias del equipo y correrá la vuelta a la pista, mientras Leyva se conformará con el 4x400. Elisa Cortés, una veterana en el equipo pese a sus 24 años, tiene un gran historial de seis puestos de finalista en el Nacional absoluto con una plata y será una espectadora. «Hay nivel y es lo que hay», afirma lacónicamente la vallista, que piensa que «será muy difícil meternos en el podio porque hay tres equipos muy superiores», afirma.

La oscense Alicia Leyva piensa que «nunca hemos llegado tan bien en un cuarto puesto. Veremos lo que pasa, pero los tres de cabeza son muy potentes». Salma Paralluelo, el prodigio amarillo, afirma que «estamos muy fuertes y esperamos hacer una buena competición para conseguir el podio», indica la juvenil.

Patricia González es la sorpresa del inicio de la temporada tras lograr el título nacional universitario con marca personal de 1.01.81. «Era la tercera de las inscritas y no me esperaba llevarme el oro. Salí a muerte y fui a tope hasta que pude aguantar», explica la atleta de Utebo. Sus compañeras destacan la valentía de la júnior. «Sale muy decidida, a veces demasiado valiente. Corre muy bien y tiene que mejorar técnicamente», afirma Cortés, que destaca de Paralluelo que «bajará del minuto sobrada en las vallas bajas. No tiene límite», mientras que Leyva «es mi mejor amiga y en la que siempre me apoyo», indica.

Paralluelo ya ha disputado este curso dos pruebas de 400 vallas con un crono de 1.00.47. «No sé qué marca puedo hacer este verano. El primer objetivo es bajar del minuto ya y más adelante se irá viendo», dice la zaragozana.

Tienen tanta calidad estas cuatro vallistas que ganarían de calle un Nacional si existiera el relevo de 4x400 vallas. «Hay buen fondo de armario y a nivel nacional somos las mejores», afirma Leyva. Paralluelo agrega que «somos unas grandes competidoras a base de actitud y coraje». Cierra la veterana del cuarteto. «No hay ninguna duda que Scorpio se llevará el oro del relevo de vallas», cierra Elisa Cortés