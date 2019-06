Los retos de Paralluelo

La oscense Alicia Leyva es, como Elisa Cortés y Patricia González, una atleta terrenal. Las deportistas del Alcampo Scorpio llevan años intentando bajar del muro del minuto en los 400 vallas. Sin embargo, Salma Paralluelo bajó de los 60 segundos de golpe en Huelva. En el Mitin Iberoamericano paró el crono en 57.43. Se quedó a tres míseras centésimas del récord de Aragón de Ester Lahoz en 1998.

«Lo que hizo Salma en Huelva fue increíble. Tiene un poco de todo. Un muy buen 400, su técnica es magnífica, sus apoyos entre vallas son impensables y no parece que pinche en ningún momento. Tiene una combinación de todo que le hace única», explica Alicia Leyva.

En teoría, Paralluelo tendría que haber finalizado casi su temporada con el oro en el Nacional de su edad. «Nosotros ya hemos terminado. Pero Salma querrá competir en el Nacional absoluto a finales de agosto. Hasta ahora es una barbaridad todo lo que ha hecho. Si corre más lento de 57 segundos no pasa nada porque ya lo ha hecho todo», explica Félix Laguna, su entrenador, que quita presión a la vallista.

Los dos próximos meses son propicios para la atleta del Simply Scorpio. Con el fútbol a un lado y con las vacaciones en sus estudios, Salma podrá centrarse en el atletismo. Pese a que se hace duro entrenar con tanto calor, Paralluelo es una atleta motivada. Ahora por su cabeza pasan varios retos. El primero es el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se celebra en Bakú del 20 al 28 de julio.

Más adelante podría ser seleccionada por la Federación Española de Atletismo para disputar el Europeo de Federaciones en Bydgoszcz. Para ello debería tener la mejor marca nacional de la especialidad. «Es aquí donde podría conseguir esa gran marca», afirma Ester Lahoz. Ese crono es el de 56.00, la mínima de asistencia para los Mundiales de Doha que se celebran del 27 de septiembre al 6 de octubre. «Creo que este año vale 56 segundos. Pero tampoco lo vamos a forzar. Si va al Mundial lo haría como cuando fue al Europeo de Glasgow, sin presión y sin buscar resultados», dice Laguna.

Ricardo Gimeno, su descubridor en el Atletismo San José, afirma que «este año batirá el récord de Aragón de Lahoz y en el futuro el nacional de Cristina Pérez (55.23). Pero lo de hacer 56 segundos se me antoja muy difícil aunque sea ella», indica el técnico. Leyva reconoce que «no se lo que puede llegar a hacer Salma. No tiene miedo y le da igual el campeonato que sea. Visto lo visto todo es posible», indica Leyva.

Ester Lahoz confiesa que «para el resto de los mortales bajar un segundo es una barbaridad. Para Salma, no. Cuesta mejorar dos o tres temporadas. Pero ella es una atleta desconocida y no está trabajada». Lahoz reconoce la excepcionalidad: «No he visto a nadie en España con su calidad. Es muy buena técnicamente, tiene un gran sentido del ritmo y está en la fase de ajustar todos estos factores. Y Félix Laguna lo hace maravillosamente bien con ella».

EL PRESIDENTE CHAPADO

Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española, prefiere ser cauteloso. «Está en una fase de aprendizaje, está en desarrollo y no tiene que quemar etapas. Su progresión responde más a su capacidad competitiva que por el poco volumen de entrenamiento que realiza». En el caso que hiciera la mínima mundialista, «la decisión de ir a Doha la tomarán la atleta, su entrenador y el equipo técnico de la Federación Española. Pero los 56 segundos son muy complicados para una atleta de su edad», dice Chapado.

El campeonato que está preparando Paralluelo es el Nacional absoluto. Ahora encabeza el ránking la hispano-argentina Fiorella Chiappe con 57.03, siendo segunda Paralluelo. Sara Gallego, la líder del año pasado con 57.11, no ha debutado. Este año ya ha corrido Paralluelo en 54.40 en 400. Pero la mínima mundialista queda lejana (51.80). Aunque Lahoz no lo descarta. «Tiene opciones de hacer una marca entre las cuatro o cinco mejores de España para ir al relevo largo o en la prueba individual», explica la atleta olímpica.