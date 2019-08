Un rey sin corona

Jonathan Nmaju nació en Nigeria hace 25 años y lleva cinco en España. El velocista del Alcampo Scorpio disputará este fin de semana los Campeonatos de España absolutos en la localidad alicantina de La Nucia. El velocista con ficha por Aragón correrá los 100 metros. Pero como es extranjero, no opta al oro. Nmaju puede disputar la primera ronda y las semifinales, pero ahí terminará su camino y no podrá correr la gran final a partir de las 22.00 horas de esta noche.

Jonathan no tuerce el gesto. Es el deportista de la eterna sonrisa y este inconveniente se lo toma con deportividad. «Cuento las medallas que no tengo. Desde el 2015 tendría por no exagerar ocho o diez metales desde la categoría promesa», explica el africano. La normativa impide que Nmaju se lleve el título nacional. «Estaría muy bien ser campeón de España. No sé hasta qué punto la Federación Española tienen en sus manos hacer cambios. Si es así el reglamento, por algo será. Hay que afrontar la realidad y seguir para adelante. Carezco de pasaporte y tendrían que pasar cinco años más para poder optar a los títulos españoles. Aunque en mayo me casé con Llanos, una zaragozana», afirma.

Nmaju corre las dos primeras rondas del Nacional sin presión. «No tengo esas ganas. No corro al cien por cien y simplemente me lo paso bien». Sin embargo, en el relevo corto del Alcampo Scorpio sí que está preparado para la batalla. «El año pasado nos llevamos el bronce y recibí el testigo en quinto lugar. En el relevo mi esfuerzo es el doble», explica.

Nmaju tiene una marca de 10.23 en el hectómetro, pero esa marca tampoco le vale para ser el récord de Aragón. Lo tiene Carlos Berlanga con 10.29. Para el nigeriano sería un sueño ser campeón de España y bajar de los diez segundos. «Sería el primer español en la historia que bajara de los diez segundos. Eso podría suceder si me dedicara solo al atletismo o trabajando a media jornada. Tendría que tener las condiciones ideales. Dormir diez horas, tener fisio...», dice.

Ahora trabaja de manera intensiva en el proyecto Mobility City y apenas tiene tiempo para entrenarse. «Es una plataforma que se va a aplicar a los servicios de taxis. Un informático como yo tiene un examen todos los días y necesita salir de ese bucle, desconectar y no llevar el ordenador encima. El ambiente de un Nacional es bueno. Hay mucha gente, alegría...», explica.

Nmaju llegó a España hace cinco años. «Recalé en Valencia y después me fui a Zaragoza. Mi gran referencia es Glory Alozie. Somos de Abia, ella es un ejemplo de ética y el camino que queremos seguir todos los nigerianos». Le prepara la turolense Esther Lahoz y mañana sueña con llevarse al menos una medalla en el 4x100 con sus compañeros del Scorpio Ambros, Flor y Ocaña. La duda se resolverá a las once de la noche.