Con ritmo olímpico

El break dance se ha puesto en el punto de mira una vez confirmado que figurará como una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos de París del 2024. Todavía quedan unos años para que estas lleguen pero en España, al ser un deporte todavía en desarrollo, ya se está trabajando en algunas modificaciones para estar preparados para la fecha.

Hace menos de un año se integró el breaking en la Federación Española de Baile Deportivo y desde entonces se tratan de dar pasos adelante para llegar lo más lejos posible. En Aragón, Guillermo Lafita fue el primero en federarse y ya se le han unido un par de chicos más. Son tres de esta comunidad, por lo tanto, los que podrían disputar ahora mismo alguna de esas competiciones que puntúen para el ránking nacional. El mejor de todos optaría a clasificarse para los Juegos.

Lafita explica que «ahora parece que hay más ganas» y están trabajando, a consecuencia de la decisión del COI, de hacer un club en Zaragoza que recoja a estos deportistas, porque la idea es «crear el primero y estar a tope». El bailarín explica que antes de que este deporte se propusiese para los Juegos «no había ningún campeonato federado». Hasta la fecha ha habido tres, todos de categorías inferiores, en las que Aragón no tiene competidores. «En otras comunidades hay más movimiento a nivel de nuevas generaciones. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, hay muchas asociaciones llenas de chavales, aquí falta eso», demanda.

Lo más habitual en la comunidad es encontrarse con deportistas de entre 20 y 30 años practicando este baile deportivo, la mayoría de ellos varones y no federados porque esto «es una decisión personal, hay algunos que no lo entienden como un deporte, incluso la misma gente que lo baila». Todo depende, como apunta Lafita, de lo en serio que te lo tomes. Él entrena cinco días a la semana en sesiones de dos o tres horas, «sin tener en cuenta el tiempo de preparación física», puntualiza. Además, cuida su alimentación al máximo y las horas de sueño, «como cualquier otro atleta de élite».

«Yo llevo compitiendo más de diez años, los últimos cuatro con mejores resultados», recuerda el bailarín, aunque no era a nivel federado, porque todavía no existían este tipo de competiciones. La primera de categoría absoluta que puntúe para el ránking será la del 4 de enero, para la que actualmente se prepara Guillermo Lafita. Dar este paso de seriedad, el federarse, puede «darte la opción de que te den alguna ayuda deportiva o te patrocinen algún desplazamiento», comenta. Sin embargo, requiere de compromiso y sacrificio y por esto muchos optan por seguir bailando como afición y no como deporte competitivo.

Además, el zaragozano advierte de que «si no te lo vas a tomar en serio no merece la pena federarse». Por lo tanto, todavía queda mucho camino para enganchar a más aragoneses a practicar este deporte. Lafita, por su parte, sigue exigiéndose al máximo porque «no vale con ser el mejor de España, sino que hay que estar entre los 16 mejores del mundo para ir a los Juegos Olímpicos», objetivo actual de los más ambiciosos.