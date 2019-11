Robert Moreno: "Si yo no hubiera seguido, Luis Enrique no sería el seleccionador"

En el capítulo que quedaba por desvelarse del serial sobre el enrevesado regreso de Luis Enrique a la selección española, el depuesto Robert Moreno introdujo también su versión en un relato que deja puntos oscuros, algunos silencios y también reproches para una transición que podría haberse hecho de forma más amable por parte de la Federación que preside Luis Rubiales.

“Se me ha atacado de forma desproporcionada e injusta. Luis Enrique dijo cosas muy feas de mí que creo que no soy. El momento es muy desagradable y no es lo que hubiera querido. La gente del fútbol sabe lo mal que lo estoy pasando”, se lamentó Moreno. En una convocatoria urgente de prensa, en el hotel Claris de Barcelona, el técnico se limitó a leer un comunicado y evitó las preguntas.

"Creo que si hacemos una rueda de prensa, acabaría haciendo reproches y no quiero", prosiguió el preparador barcelonés, que quiso dejar claro que si él no hubiera dado un paso al frente y hubiera asumido el cargo en un momento tan complicado, "Luis Enrique no sería ahora seleccionador".

RAZONES DESCONOCIDAS

Robert Moreno relató su trayectoria, siempre al lado de Luis Enrique, y dijo estarle agradecido. " He aprendido muchísimo con él. en estos nueve años. Soy el primero que se alegra de que vuelva a entrenar y de que repita los éxitos de la Eurocopa. También agradezco a los jugadores que en privado me han dado las gracias y también a la gente de fútbol, que no ha parado de enviarme mensajes. Desde que empecé a entrenar, lo he hecho con honestidad y estoy muy orgulloso de mi trabajo".

El exseleccionador aseguró que, a día de hoy, sigue sin conocer las razones por las que Luis Enrique lo ha vetado. “Y después de oírle en rueda de prensa tampoco me quedan claras. Ni creo que las sepamos en el futuro”, dijo Moreno, para considerar que siempre se ha mantenido fiel al asturiano, un calificativo que no paró de repetir en contraposición al término desleal del que le acusan.

El preparador barcelonés también desveló que tras la reunión del 19 de junio, en la que Luis Enrique presentó su renuncia irrevocable, Rubiales le reunió a él y a su staff para explicarle que firmaba un contrato hasta después de la Eurocopa y que era su proyecto. “Incluso para aquello le pedí permiso”, remarcó Moreno. “Nadie sabia cuánto iba a durar aquella situación, pero sabíamos que si había alguna posibilidad de volver era si estábamos nosotros. A mi me tocó dar el paso al frente y lo hice. No se le escapa que si yo no hubiera estado, habría otro seleccionador” apuntó.

REUNIÓN PREVIA

Antes de la reunión del 12 de septiembre, en la que Luis Enrique le dijo que no contaba con él, Moreno asegura que hubo un encuentro entre ambos, en la que el preparador asturiano le dio su bendición. "Me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que se sentía orgulloso". Luego, llegó la concentración de la selección. "Después de eso, le pedí yo la reunión, para darle mi apoyo y mi cariño y para decirle en persona que si él quería, yo daba un paso al lado. Fue cuando dijo que ya no contaba conmigo. Con el resto del staff, sí. Me quedé en shock. Estuvimos una semana destrozados, preguntándome qué había hecho para que no contara más conmigo. De ahí pasamos a la rueda de prensa posterior de Cádiz (en el partido ante Malta) cuando ya intuí por las preguntas que me hicisteis que él quería volver. Fueron días duros".

Luis Enrique acusó de "desleal" a Moreno y añadió que su exsegundo entrenador quería continuar siendo el seleccionador hasta la Eurocopa 2020. El técnico asturiano explicó que no volverá a contar más con Moreno, ya que no "quiere a nadie de estas características en mi staff".