Rodrygo Goes: «Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil»

Rodrygo Goes mostró su felicidad por convertirse en jugador del Real Madrid, en un momento en el que sintió cumplir «el sueño de todos los niños de Brasil», tras una operación que confesó que «se concretó en 20 minutos» por sus ganas de vestir la camiseta madridista. «Es la realización de un sueño. Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil y de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida», reconoció feliz Rodrygo en su presentación oficial como jugador del Real Madrid.

Con menos nervios que en el palco de honor, donde fue más breve en su corto discurso en castellano, Rodrygo demostró que tiene muy avanzado el dominio del idioma. Intercaló respuestas con el portugués para dejar claro que cumple su gran deseo y está a disposición del club para intercalar, si hace falta, sus presencias en el primer equipo y en el Castilla, el filial de Segunda B.

Aunque todavía no ha hablado con Zidane, dijo que está «deseando» que le entrene y que prefiere jugar «por las bandas». En su cabeza no está la decisión del técnico francés sobre el equipo en el que jugará. «Eso es una cosa que no pienso. Estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo», aseguró.

Aunque sabía que el Barcelona le seguía, Rodrygo mostró su amor por el Real Madrid. «Todas las personas que me conocen desde niño saben que siempre he querido al Real Madrid, le he animado y siempre dije que jugaría aquí. Cuando me llamaron no tuve ninguna duda». El atacante comparó su juego con el de compatriotas como Robinho y Neymar, jugadores con los que dijo que se identifica.

Bale y Llorente / Mientras, Jonathan Barnett, representante del galés Gareth Bale, dejó claro que su jugador no saldrá cedido del Real Madrid, al asegurar que «hay más posibilidades de que yo gane en Ascot (carreras de caballos)», y afirmó también que es «muy improbable» la opción de firmar por el Manchester United. «Las cesiones no están en el menú. Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot a esta opción. No se va a producir», dijo a Sky Sports.

Además, el Atlético de Madrid está cerca de cerrar por 40 millones de euros el fichaje de Marcos Llorente. El centrocampista del Real Madrid es el elegido para rearmar esta temporada su medio del campo, en el que pierde a Rodrigo Hernández, cuyo futuro está cerca del Manchester City de Pep Guardiola. Además, los rojiblancos también están cerca de fichar a Joao Félix, delantero del Benfica portugués.