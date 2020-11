Roglic sentencia la Vuelta por los pelos

Nunca se sabrá qué habría pasado si Primoz Roglic se queda solo y aislado en los dos últimos kilómetros de la Covatilla. Nunca se sabrá si habría salvado la Vuelta que este domingo ganará en Madrid, la segunda consecutiva, la que conseguirá el corredor que no entró en el túnel ni se hundió en la miseria después de perder el Tour ante Tadej Pogacar a un día de París. Y a un día de Madrid salvó la victoria después de un rabioso ataque de Richard Carapaz en los tres últimos kilómetros de la Covatilla donde la ronda española del 2020 quedó vista para sentencia tras una intensa batalla.Roglic llegará este domingo a unMadrid vacío vestido de rojo, tal cual hizo hace un año, aunque entonces con el calor del público madrileño. Lo hará tras haber sido sin discusión ni debate alguno el mejor de la carrera, el que ya se vistió de líder el primer día y el que supo jugar con las cuatro victorias de etapa que ha conseguido, con las bonificaciones y con su fortaleza en la contrarreloj donde fue el mejor.

