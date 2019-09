Rollerski: El regreso de un clásico

El pasado fin de semana regresó una competición clásica del esquí nacional. Fue el Campeonato de España de Rollerski 2019 Loterías-Trofeo Ciudad de Jaca. Desde el 2015 no se celebraba esta prueba y con José Ricardo Abad como presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) se ha vuelto a recuperar. La competición, que contó con el apoyo del Mayencos, fue un verdadero éxito y contó con la presencia de 115 deportistas de toda España.

La prueba se centralizó en el ascenso al Rapitán y los ganadores fueron los catalanes Jaume Pueyo y Marta Cester. Los mejores aragoneses fue el olímpico Diego Ruiz en la segunda posición y la guardia civil Berta Pérez en la quinta posición. Carlos Lannes es el responsable de esquí de fondo de la FADI. «Cuando entré el año pasado en la territorial potenciamos el esquí de fondo en invierno. Pero en el verano había una vacío a nivel nacional. Desde el 2015 no se hacía el Campeonato de España de rollerski. Le planteé al presidente del club Mayencos y al de la territorial recuperar la prueba. Lo planteamos a la Federación Española y nos concedieron la sede», relata.

Lannes reconoce que no sabía por qué esta competición dormía el sueño de los justos. «Habría que hablar con la Federación Española. Puede que faltaran organizadores, falta de entendimiento o gente interesada en correr. Muchos podían ser los factores para que desapareciera la prueba. Como territorial he luchado para recuperarla con la motivación que da en verano que los chavales lleguen al invierno con una carrera importante y en Aragón nos ayuda a promocionar el esquí de fondo porque no nos sobran corredores», indica el responsable.

Lannes elogia la labor del Club Mayencos como organizador. «Encabezados por Luis Rodríguez, su presidente, se han volcado en corazón, alma, músculo y todo lo que tenían en su poder para sacar esto adelante. Y se ocuparon 500 plazas hoteleras en Jaca». Para Lannes es imprescindible el trabajo de los voluntarios. «Dedican su tiempo sin pedir nada a cambio. Sin ellos es imposible llevar adelante nada. Tuvimos más de 40 voluntarios», dice.

El rollerski es la modalidad estival del esquí de fondo. «Está cogiendo fuerza en Europa. Pero aquí tenemos un problema: nos falta nieve en Aragón y nos sobran carreteras. El pasado fin de semana demostramos que hay gente que practica el rollerski en España. Más de cien personas no se juntan todos los días. Hemos puesto en marcha una rueda y la inercia tiene que continuar. Hemos dejado el listón muy alto, queremos continuar el año que viene y que sea una prueba internacional en el futuro», afirma.

Modalidades

Este deporte tiene los estilos de patinador y el clásico. «En este tienen una rueda que hace de freno. Los bastones, botas y fijaciones son iguales que en el invierno, pero la diferencia es que se emplean cascos y gafas por seguridad. En patinador las dos ruedas son de un diámetro de 100 milímetros». Los lugares más adecuados son las subidas. «Vamos a polígonos para practicar sin riesgos con los chavales. También entrenamos en carreteras muy secundarias. Es imposible bajar un puerto porque los patines no tienen frenos», valora.

La organización homenajeó al olímpico Juan Jesús Gutiérrez, el mejor en la historia en el esquí de fondo, junto a los aragoneses Emiliano Morlans y Diego Ruiz. El sábado se hizo una cronoescalada al Rapitán en estilo clásico. «Salieron del párking del Hospital de Jaca con 2.600 metros de longitud y un 8% de inclinación. Negociaron trece curvas». El domingo se hizo en formato persecución. «El mejor tiempo salía el primero con la diferencia del día anterior. Se partió de la sede de Mayencos sobre 5.400 metros». La entrega de premios tuvo lugar en la plaza de Biscós. «No hubo comida puesto que la gente tenía muchas ganas de ver a España en la final del Mundial de baloncesto», concluye Lannes.