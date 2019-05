Una romería mortal en el Everest

Sucede todos los años en el Everest, el techo del mundo con sus 8.848 metros. En la segunda quincena del mes de mayo, cuando llega la ventana de buen tiempo, numerosos clientes de las expediciones comerciales aprovechan para intentar conquistar el gigante. Las hileras de montañeros, muchos de ellos sin preparación, semejan una romería o una de las andadas populares en Aragón. Pero es una romería mortal. Si hasta 1999 se contaban 165 fallecidos en el Everest, los once fallecidos de la semana pasada elevan la cifra hasta los 307.

Álex Txikón es el himalayista más mediático del panorama nacional con sus doce ochomiles, entre ellos el Nanga Parbat en invierno. «Solo se hace eco del alpinismo en los medios cuando hay tragedias o una fotografía impactante como la de una cola de montañeros en el Everest. Nepal tiene unos recursos naturales bestiales y desde el año 2000 cada vez va más gente a la cima del mundo».

Txikón reflexiona. «No se pueden tomar decisiones en caliente y todo el mundo tiene derecho a ir a la montaña. Existe masificación en el Aconcagua, el Ama Dablan o el Everest. ¿Porqué no se hacen dos temporadas para subir en primavera y en otoño?». A Txikón no le sorprendió la famosa imagen del colapso. «Hay cosas que son más importantes. Porque no se invierte más en los locales, mejorar las condiciones de los porteadores, hacer un turismo más sostenible... Hay que ahondar más que una simple imagen», afirma el vasco.

El pionero

El veterano Lorenzo Ortas reconoce que «cuando veo la foto con semejantes colas de gente me da mucha pena cómo está el monte. ¿Qué se puede hacer? Es muy complicado. Más que prohibir habría que regular y poner un poco de orden, porque aquello es una romería. Los que la sufren son los que van. La pena es que los que se llevan el dinero son las agencias comerciales. Cuanto más ganen, mejor para ellos», afirma.

Ortas formó para de la expedición que en 1991 ascendió el Everest con Toño Ubieto y Pepe Garcés. «Ese día estaban en el monte los tres aragoneses y tres valencianos. El problema es que como los pronósticos del tiempo son muy certeros, todos suben a la vez. Pero se les ha ido de las manos. La cuerda fija desde el campo base a la cima facilita la ascensión y cualquiera que tenga oxígeno es capaz de subir. Se ha convertido en turismo de alta montaña como un parque de atracciones». Ortas indica que el gran responsable es «el gobierno nepalí, que da los permisos, maneja el dinero y tiene la potestad de poner límites. Es una fuente de ingresos, lo que hace falta es que empleen bien el dinero».

Carlos Pauner alcanzó la cima del Everest en el 2013 y ha estado cinco veces. «Esto no es nuevo puesto que en 1996 murieron 14 personas y fue por lo mismo. En el momento que todo va mal los que suben son gente que no se pueden valer por sí mismos y empiezan los problemas». Al Himalaya ha realizado más de 30 expediciones. «El mayor overbooking se produce en el Everest porque es el techo del mundo, es un icono, es una montaña técnicamente sencilla y las empresas ponen todos los medios», Los responsables de que esto ocurra «son las expediciones comerciales. Pero no soy partidario de regular en el monte y poner reglas. Pero se autorregulará porque verán que es imposible seguir en esa línea de ir tanta gente el mismo día», apunta.

Juanito Oiarzabal es un histórico con 26 ochomiles ascendidos y ha estado dos veces en la cima del Everest en 1993 y el 2001. «Es una vergüenza lo que está pasando. Es un show que beneficia a un país como Nepal y a las agencias comerciales debido a que hay muchísima demanda y es un negocio para ellos. Esto no puede continuar así porque es algo que a nosotros no nos gusta. Todo esto no sé quién tiene que regularlo». Los muertos han sido «no por caídas, sino por agotamiento y exposición de horas en altura y deriva en una trombosis o un edema cerebral». El alavés reconoce que está cansado. «Estas imágenes sirven para que la gente se mofe. Esta montaña la estamos desprestigiando entre todos y el Everest ya no me interesa para nada. Ha perdido toda la identidad, la credibilidad y el romanticismo. Es una montaña mediática y vulnerable», dice.

Carlos Soria está con 80 años a dos cimas de cerrar su círculo de ochomiles. Le quedan el Dhaulagiri y el Sisha Pangma. Este otoño visita por décima vez el Dhaulagiri. «Son muy pocos muertos para la cantidad de gente que va allí. Da vergüenza y es terrible ver esa cola. Si hubiera un cambio de tiempo en el Escalón Hillary la catástrofe sería terrible. En unos días no subirá nadie y descansará hasta marzo del año que viene. El tema tiene muy mal arreglo. El único que puede arreglar eso es el gobierno nepalí», explica.