Rossi: "Si tenía que quedarme diez días en Aragón, me hubiera tirado por el balón"

En un programa de carácter lúdico y basado en las bromas en su país, conocido como ‘Deejay Chiama Italia’ de ‘Radio Deejay’, que está conducido por dos amigos de Valentino Rossi, Linus y Nicola Sabino, el piloto de Yamaha ironizó sobre su ausencia este fin de semana en Motorland para el Gran Premio de Aragón como consecuencia de su positivo por covid-19. «Si tenía que quedarme 10 días en Aragón, me hubiera tirado por el balcón. Suerte, Linus, suerte», afirmó Rossi ante las risas de los periodistas. Javier Lambán, presidente de la comunidad, le replicó en un tuit. "Vuelva usted cuando quiera pero, por favor, cúrese antes. Pero, ¡cúrese del todo, que el covid no es su principal problema de salud".

«Me hice el test el martes por la mañana y estaba bien, por lo que ya tenía el ‘verde’ para irme, podía viajar. Pero por suerte, el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, antes de viajar, me empecé a encontrar mal y los síntomas eran los del covid-19: dolor de espalda, dolores en los huesos, dolor de cabeza... Me miré la fiebre y estaba a 37.6. Por suerte, luego me fui a hacer otro test. El test rápido aún daba negativo pero decidí no viajar porque me encontraba mal. Y el PCR, el test bueno, que me llegó por la tarde, era positivo. Por suerte, estoy en mi casa», reconoció Rossi en el programa.

El italiano es la gran ausencia del Gran Premio de Aragón. «Que fuera positivo me consoló un poco. De todas formas, el virus tiene buenos ojos, porque te ha pasado a ti, a mí, a Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. El virus ahora apunta alto (risas)», dijo Valentino, que desveló sus síntomas: «Es como una gripe, siempre constante, dolor de cabeza, dolor de huesos... pero estoy bien», concluyó.

EL PRIMER DÍA / Mientras tanto, en Motorland, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) dominó de principio a fin la primera jornada de entrenamientos libres. El español dejó claro, como ya avisó con sus declaraciones el jueves, que quiere dominar el fin de semana y lo consiguió al ser el más rápido en las dos sesiones. Viñales cerró el primer día de entrenamientos con un mejor tiempo de 1.47.771, poco más de un par de décimas de segundo más rápido que su rival más directo en la lucha por el título mundial y actual líder, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que por la mañana sufrió una caída sin consecuencias. El galo se puso segundo con un tiempo de 1.48.020.

El protagonismo español fue obvio este primer día, pues además de Viñales en la ‘pole position’ provisional, se pudo ver a Joan Mir cuarto, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), sexto, por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16) y Álex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), además de Alex Rins en la décima posición. El frío reinante forzó el retraso en la salida de los pilotos de MotoGP a pista en más de media hora (hasta las 10.25), a petición del suministrador de neumáticos, Michelin, que consideró que las temperaturas no garantizaban la seguridad. H