El Running hace historia

Alberto Galán y Xandra Méndez son dos atletas que han vivido en su trayectoria mil batallas. Pero lo que vivieron el pasado domingo no se lo esperaban. Ellos dos, junto a Xandra Rodríguez y Enrique Martínez, fueron unos pioneros del atletismo regional puesto que se convirtieron en los primeros campeones de Aragón de cross en relevo mixto formando parte de Running-Zgz-FISIO-Zaragoza. Compitieron cinco equipos y completaron el podio Zuera y Utebo.

«Es una idea estupenda. He hecho cantidad de competiciones en mi vida y para nosotros esto es un punto más de ilusión. Los que hacemos esto de forma amateur demostramos con este triunfo que seguimos ahí», explica Xandra Méndez, que tiene ahora 40 años y que se inició en el atletismo con 14, formando parte del grupo de élite de Andrés Moreno encabezado por los hermanos García y Luisa Larraga. «Fui subcampeona de España de 1.500 con 17 años. Pero muchos nos dedicamos demasiado a esto y nos quedamos por el camino». Méndez se retiró del atletismo de élite, tuvo dos niñas y después regresó como popular. «Antes me daba unos buenos chascos y ahora no tiene nada que ver. Si puedo entrenar estoy agradecida y ahora tengo otra perspectiva». Tras ganar el relevo, el Running-Zgz-FISIO-Zaragoza competirá en los Nacionales que se celebran en Linares el 24 de febrero. «Es un lujo competir allí. Lo vamos a preparar al máximo e iremos a tope», explica.

Pese a que solo tiene 30 años, Alberto Galán es otro clásico del atletismo zaragozano. Toda su vida estuvo en el Scorpio y ahora pertenece al Running-Zgz-FISIO-Zaragoza. «No pensaba que fuera a tener tanta repercusión y esto ha venido para quedarse. Es la primera vez que compito junto a chicas y es una buena iniciativa. Espero que coja cada vez más importancia y en el Nacional no renunciamos a nada». Fue Miguel Sola, el responsable del Running-Zgz-FISIO-Zaragoza, el que tuvo la iniciativa de presentar un equipo ganador. «Nos lo dijo a los cuatro y adaptamos los entrenamientos para hacerlo bien». Galán pasó de correr crosses de diez kilómetros a una posta de 2.000 metros. «Hice el cuarto relevo al ser el más fuerte. Comenzó Méndez, después Martínez y Rodríguez. En el tercer relevo nos recortó mucho Zuera y me tuve que exprimir para ganar el oro», apunta.