El ruso Nagornyy se cuelga el oro en el concurso individual

Los Mundiales de gimnasia de Stuttgart ya tienen nuevo rey. El ruso Nikita Nagornyy se colgó este viernes el oro en el concurso individual (88.772 puntos) tras una bonita pugna con el chino Ruoteng Xiao resuelta en la última rotación, que dio un vuelco al podio. Otro ruso, Artur Dalaloyan, que defendía el título, acabó segundo (87.165) y el ucraniano Oleg Verniaev (86.973) completó un podio eslavo, sin asiáticos por primera vez desde 1994.

El concurso llegó abierto a la última rotación, tanto en la lucha por el oro (entre Nagornyy y Xiao) como por el bronce, con hasta tres gimnastas aspirando al tercer puesto que provisionalmente ostentaba Dalaloyan. Xiao, campeón mundial hace dos años, fue a por todas e intentó un ejercicio arriesgadísimo con tres sueltas consecutivas que no pudo completar. Su apuesta total por el oro le dejó fuera del podio, superado no solo por Dalaloyan sino por un Verniaev que, tras lograr la mejor puntuación del día en paralelas (15.475), no falló en suelo.

DOBLETE RUSO

La presión a Nagornyy (22 años) le vino del defensor del título, un Dalaloyan que clavó su ejercicio en la barra y obligaba a su compatriota a no fallar. Necesitaba 12.560 puntos y se fue a 14.166. La situación no era nueva para Nagornyy, a quien el miércoles le tocó cerrar la participación de su equipo en este mismo aparato en busca de un oro por equipos inédito para Rusia en los Mundiales. No decepcionó entonces para convertirse en el héroe de su país ni ayer para saborear la gloria individual y sellar el doblete ruso.

El alcoyano Néstor Abad, ya con el billete olímpico tras su pase a la final, concluyó en el puesto 22 de 24 (80.098), tras fallar en las dos últimas rotaciones (suelo y caballo con arcos). España también ha logrado esta semana en Stuttgart el pasaporte a Tokio para los equipos masculino y femenino.