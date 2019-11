El Sala Zaragoza cae por la mínima plantando cara al líder (5-4)

Cerca estuvo de dar la sorpresa el Sala Zaragoza este sábado ante un invicto Futsi Atlético. Las aragonesas han plantado cara al líder de la competición hasta el último minuto, pero han caído por la mínima en su visita a Navalcarnero. Dos goles de Paola, uno de Lioba y otro de Jenifer han sido insuficientes para regresar con algún punto a Zaragoza.

No empezaba bien el partido para los intereses aragoneses, ya que Ju Delgado empezaba su particular exhibición al hacer el primer tanto del partido a los pocos segundos de comenzar el pleito. El gol local no cambiaba el planteamiento de un ordenado Sala Zaragoza, que esperaba en campo propio a un Futsi que llevaba el tiempo del partido.

La defensa aragonesa repelía los ataques locales, sin que estas lograran ocasiones manifiestas de gol. En el primer acercamiento de Sala Zaragoza a portería contraria, Lioba provocaba el fallo de Belén y ponía el 1-1 en el marcador. El buen hacer atrás del equipo dirigido por Chus Muñoz no pudo impedir que Ju Delgado marcase el segundo gol de las locales, con la colaboración de Paola que desviaba el balón lejos del alcance de Suzan.

Un minuto más tarde, Paola devolvía las tablas al marcador en una rápida transición conducida por Livia. Con ese marcador se llegaba al descanso, dejando el partido abierto para la segunda mitad. Pero Ju Delgado seguía marcando las diferencias en el ataque madrileño, logrando un póquer de goles en un buen movimiento en la posición de pivote y culminando una buena combinación local.

Jeni devolvía la ilusión a las aragonesas, marcando el 4-3 con un disparo lejano. Tras el gol visitante, Suzan mantuvo vivo a su equipo con tres paradas de mucho mérito, una de ellas cuando todo el pabellón cantaba el quinto del Futsi. Tuvo que ser en la sexta falta aragonesa cuando, desde siete metros y sin barrera, Ariane volvía a ampliar la ventaja local.

Paola marcaba el 5-4 aprovechando un disparo al segundo palo de Jeni y volvía a meter el miedo en el cuerpo al líder. Buscó el empate Sala Zaragoza en dos jugadas de portera jugadora, con Lioba de cinco, pero el tiempo se terminaba y los tres puntos se quedaban en Navalcarnero.

Futsi Atlético Navalcarnero: Belén, Ari, Leti, Ju Delgado y Ana Luján. También jugaron: Ame Romero, Gaby, María Sanz, Marta Balbuena y Laura Córdoba.

Sala Zaragoza: Suzan, Jenifer, Lioba, Paola y Rafinha. También jugaron: Livia y Sara.

Goles: 1-0, minuto 1, Ju Delgado; 1-1, minuto 4, Lioba; 2-1, minuto 12, Ju Delgado; 2-2, minuto 17, Paola; 3-2, minuto 23, Ju Delgado; 4-2, minuto 27, Ju Delgado; 4-3, minuto 28, Jeni; 5-3, minuto 37, Ari; 5-4, minuto 38, Paola.

Árbitros: Villa Anguita y Fernández Cárdenas, del Colegio Madrileño. Amonestaron por parte de Futsi Atlético a Gaby.

Incidencias: 200 espectadores en el Pabellón La Estación.