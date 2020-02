El Sala Zaragoza se va de Copas

El Sala Zaragoza no deja de dar pasos hacia delante, de sumar hitos y de progresar adecuadamente. El equipo aragonés se empeñó en subir a Primera División y lo logró en una eliminatoria agónica contra el Colmenarejo. Después, en una segunda vuelta magnífica, consiguió, sufriendo igualmente, la permanencia contra el Guadalcacín andaluz.

Este curso se ha estabilizado en la élite, está consolidando sus cimientos y construyendo un futuro brillante. Y este domingo a las 12.00 horas tiene la oportunidad de escribir una de las páginas más bonitas de su historia, ya que se jugará ante el Universidad de Alicante, a partido único, su presencia en la final a cuatro de la Copa de la Reina, que se disputará en mayo en una sede única junto a la Copa del Rey del fútbol sala masculino. Un evento mayúsculo y un reto precioso.

En todos los estamentos del Sala Zaragoza se respira una ilusión especial y unas ganas extraordinarias de plantarse en la última fase para pelear por el título. Laura Boix, capitana del conjunto dirigido por Chus Muñoz, reconoce que lo afrontan «como un partido normal», aunque sí que tienen «bastantes nervios». «Tenemos muchas ganas e ilusión de jugar los cuartos y pasar a la fase final, pero sabemos que va a ser un encuentro difícil por ser a partido único. El Universidad de Alicante es un equipo de Copa de la Reina, para estar en la fase final, pero vamos con mucha ilusión y a dar guerra», comenta.

De cara al choque, el Sala Zaragoza cuenta con puntos que alimentan el optimismo y otros que le hacen estar alerta. Un factor diferencial será que «jugamos en casa en nuestro campo y frente a nuestra afición». Además, la capitana recuerda que «van sextas y nosotras novenas y solo nos llevamos tres puntos, por lo que estamos en el mismo grupo»; y por si fuera poco, «creo que estamos en una posición que no nos merecemos ya que podríamos estar más arriba», asegura.

Sin embargo, el recuerdo del último precedente contra las alicantinas no es positivo: «En Zaragoza nos ganaron 0-2. No fue nuestro mejor partido y tuvimos varios errores, pero podemos dar la cara, luchar y conseguir la victoria», subraya Boix.

Por otra parte, en el club son conscientes de que alcanzar la final a cuatro y pelear por la Copa supone dar un salto más porque, como afirma su capitana, «es una oportunidad que tenemos para demostrar que somos un equipo de Primera». Y para finalizar, un deseo: «Si pasamos, si puede ser en Zaragoza…». Difícil, pero «por pedir que no quede».