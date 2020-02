Samitier: «El virus ha generado una alarma social excesiva»

La expansión del coronavirus ha traspasado todas las fronteras y el ciclismo ha sido una víctima más. La segunda edición del UAE Tour en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) ha sido suspendida al detectarse dos posibles casos de coronavirus entre el pelotón. De momento, los equipos se encuentran en un proceso preventivo a la espera de los resultados de las pruebas pertinentes y poder regresar a sus casas. «De momento estamos aquí por precaución, ayer nos hicieron los controles y tenemos que esperar a ver qué nos dicen. Nos lo comunicaran pronto y esperemos que nos digan que no tenemos nada para que podamos volver pronto a casa», aseguró el corredor aragonés del equipo Movistar Team, Sergio Samitier.

El conjunto español, con Alejandro Valverde a la cabeza, permanece recluido en el Hotel Adress Marina de Dubai a la espera de los resultados de los análisis ante una circunstancia que no estaba prevista antes del inicio de la carrera. «Un poco aburridos porque no nos dicen nada. Es una pena que se haya suspendido la prueba pero bueno supongo que la seguridad es lo primero. Nos han puesto en este hotel con el circuito de Formula 1 cerca y podemos entretenernos mirando las pruebas de los coches», afirma el barbastrense desde su habitación.

A estas alturas, poca información veraz puede contrastarse acerca del origen de la trasmisión del virus en la carrera y sucede un situación muy similar dentro del pelotón. «Por lo que sabemos dos mecánicos o masajistas del equipo UAE se encontraban mal y los llevaron al hospital de Dubai. A partir de ahí, como hemos cambiado de país, ya nos dicen que puede ser coronavirus. Todavía está todo muy en el aire y no se sabe gran cosa. A nosotros nos han despertado a las tres de la mañana pero no sabemos nada más, pero bueno, tranquilidad, no podemos hacer otra cosa», lamentó el corredor.

«Estamos a 40 grados, es extraño porque dicen que es un virus que no soporta temperaturas altas. Los medios de comunicación son un poco alarmistas y no son realmente sinceros. Sin ninguna duda se está generando una alarma social excesiva alrededor de este virus y la intranquilidad y preocupación es mayor que el virus en sí», afirma Sergio Samitier, acerca de una pandemia instalada ya en todos los paises del mundo y que ha traspasado todos los órdenes sociales, políticos y deportivos de nuestro planeta.