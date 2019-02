Sandro Rosell queda libre sin fianza antes de acabar el juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por supuesto blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, ha decidido dejarle libre antes de que acabe la vista, tras casi dos años en prisión provisional, una vez que ya ha declarado.

Antes de comenzar la sesión de ayer del juicio, la sala comunicó que el tribunal acordó la libertad provisional con medidas cautelares de Sandro Rosell y de su socio, el abogado andorrano Joan Besolí, ambos en prisión provisional desde el 25 de mayo de 2017 por esta causa, en la que la Fiscalía pide para ellos 11 y 10 años de prisión, respectivamente.

En un auto, la sala explica que tiene en cuenta que ambos ya han prestado declaración en el juicio, que «han superado los 21 meses de prisión preventiva» y el «carácter excepcional» de esta medida, «máxime estando muy próximo a cumplirse el máximo legal de dos años permitido por la ley». No obstante, les obliga a asistir a todas las sesiones del juicio y fijar domicilio y teléfono de contacto, les retira el pasaporte y les exige que comparezcan el primer y tercer lunes de cada mes ante el juzgado o comisaría más próximo a su domicilio y que estén a disposición del tribunal cuanta veces sean llamados. «No tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me imputa la Fiscalía y puedo poner todo mi patrimonio de garantía de que no voy a huir», declaró Rosell.

Ayer testificó un inspector de la Policía Nacional que explicó que los hechos que se están juzgando forman parte de la forma en la que el entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, habría obtenido supuestas comisiones fruto de sobornos por las que es investigado en Brasil. «Teixeira era el beneficiario claro de las comisiones ilegales que pasaban por las empresas de Sandro Rosell», apostilló el testigo durante su declaración efectuada en la Audiencia Nacional.