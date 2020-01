Sanlúcar: «Este es un partido para disfrutarlo y sufrirlo»

El entrenador del Ebro, Manolo Sanlúcar, valoró las opciones de su equipo en el próximo encuentro de Copa de este jueves ante el Leganés. «Ilusión por bandera. Tenemos una oportunidad histórica de jugar contra un Primera y quiero que seamos muy optimistas. Es un partido para disfrutarlo desde el sufrimiento. Hay que correr mucho, a veces sin fuerzas. Hay que sufrir cuando no se tiene el balón. Y hay que disfrutar haciendo eso porque el final puede ser bonito», aseguró el gaditano.

El equipo no ha bajado los brazos a pesar del cruel empate sufrido el pasado domingo en el partido de Liga contra el Espanyol B. «Atacamos mal, no supimos hacer una buena transición defensiva y caímos en un penalti que nunca debimos cometer. Sabíamos que visitábamos a un rival importante del grupo, en un estado de forma espectacular y aspirante a todo. Ya no vale redimirse ni pensar en lo que pasó y tenemos que centrarnos ya en la Copa», lamentó el preparador.

El conjunto madrileño afronta el duelo tras una derrota complicada de digerir ante el Getafe pero renovado por el cambio que ha supuesto tener a Aguirre en el banquillo. «Ellos perdieron el derbi pero están haciendo las cosas muy bien y están saliendo de abajo. Comparto la misma visión que Aguirre con respecto al partido y creo que hay que pensar siempre en positivo», dijo el técnico acerca de su compañero y espera que el factor campo le conceda alguna ventaja. «Estoy seguro de que esa distancia que puede haber, la puede igualar el Pedro Sancho y nosotros tenemos que seguir buscando herramientas para seguir acortando las diferencias que nos den opciones al final».

El entrenador ve al grupo preparado y listo para una ronda más. «Hace falta esa predisposición del futbolista y tenemos un grupo responsable. Estamos respondiendo bien a estas semanas de tres partidos y estaríamos encantados de jugar una más», concluyó.