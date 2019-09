Scariolo: "Hemos hecho una de las mejores defensas de los últimos años"

Caras de felicidad. De agotamiento por el esfuerzo físico. Y también de liberación, por el paso dado. El vestuario de la selección se convirtió en una fiesta, después de días de inquietud porque no acababan de salir las cosas. A través de la defensa, España sumó su cuarta victoria, dejó fuera a Italia del torneo, y certificó su billete para cuartos.

"Hemos hecho una de las mejores defensas de los últimos años", se congratuló Sergio Scariolo. "Hay que dar la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo y la intensidad que han puesto. Todo el mundo ha dado lo mejor de sí aparte del inicio. Los que ha salido del banquillo nos han dado un empujón y los que han empezado han recuperado confianza".

El seleccionador destacó el trabajo colectivo, pero por un día hizo referencias también al trabajo individual. "Merece la pena destacar el esfuerzo de Claver, sobre todo con Gallinari para valorar realmente su trabajo", apuntó. Luego destacó el paso delante de Juancho Hernangómez, al que dio un toque de atención que surtió efecto, enviándolo al banquillo a los cinco minutos. "Estoy muy contento con Juancho porque ha jugado su primer gran partido internacional. Tiene que entender lo que es capaz y de los errores que ha cometido. Así se aprende, se mejora y así se convertirá en un jugador referente".

"SALÍ SOBREEXCITADO"

El alero de los Nuggets no quiso arrogarse protagonismo y admitió que el toque de Scariolo le fue bien. "Había salido un poco sobreeexcitado. Con dos balones que no he cogido, una mala defensa. Me ha cambiado Sergio y me ha dicho que espabilara. Es un toque de atención que me ha venido bastante bien y me ha ayudado a encaminar otra vez el partido", reconoció el pequeño de los Hernangómez. "Todos hemos jugado un gran partido y hemos dado un paso adelante, prosiguió. Es una victoria que nos hace sentir muy orgullosos. Era un partido a vida o muerte y lo hemos preparado como tal".

El barcelonista Victor Claver, por su parte, subrayaba la importancia de la defensa. "Hemos ganado el partido atrás. ¿El marcaje a Gallinari? Le admiro. Tenemos la misma edad y le conozco desde hace años. Tenía ganas de este partido. Era una motivación pararle. Quería asumir esa responsabilidad y ha salido bien".