El secreto de Chris Paul

La NBA es una competición imprevisible, con una clara tendencia a los cambios y a las sorpresas. Es sorprendente, por ejemplo, que Philadelphia hace cinco años estuviera arrastrándose por la temporada regular para conseguir las elecciones más altos en el draft y ahora sean colíderes del Este. Es también sorprendente que haya jugadores como Quinn Cook que tengan dos anillos y estrellas de la talla de Carmelo Anthony o Allen Iverson no hayan conseguido nunca besar el Larry O?Brien. Pequeños detalles, a veces incontrolables, que marcan la diferencia entre ganar o perder.

Chris Paul es un jugador único, uno de los mejores bases que ha pasado por la liga. Está a las puertas de su retirada (35 años) y aún no ha tocado el cielo, pero este año ha vuelto a refrendar su estatus de superestrella.

Es cierto que Phoenix Suns era ya un equipo hecho y en línea ascendente. En la burbuja de Orlando fueron el mejor equipo de los seeding games y acabaron con un récord de 8-0 que no les sirvió para meterse en el play-in, pero consiguieron enamorar a los espectadores con su juego coral y dinámico. Cuando se abrió el mercado y Ricky Rubio acabó en Oklahoma traspasado por Chris Paul, nadie dudaba que Phoenix había ganado con el cambio. Los Suns se deshacían de un buen base para incorporar a un base top. Lo que nadie podía imaginar era el impacto que iba a tener el efecto Chris Paul y todas las victorias que han conseguido este año.

Actualmente son el segundo mejor equipo del Oeste, solo por debajo de Utah Jazz, a quien se enfrentaron en su último encuentro. El partido fue de escándalo. Aunque a priori parezca un partido descafeinado para ser un primero contra un segundo del Oeste (todos pensamos en Lakers, Clippers o Denver) ni Jazz ni Suns defraudaron. Tras un primer cuarto de tanteo, los Suns consiguieron irse al vestuario con una renta de 11 puntos al descanso. En la reanudación Utah reaccionó a través de sus titulares con un Donovan Mitchell a la altura de sí mismo.

Un partido de 41 puntos de Spida ya no sorprende, es un jugador muy capaz en todos los aspectos del juego a pesar de su pequeña envergadura (1,85cm). Con -3 en el marcador y a falta de 15 segundos subió la bola y sin pensarlo se levantó en la línea de 3 para meter un triple que empataba el encuentro. El partido finalmente se fue a la prórroga y en el tiempo extra, Phoenix consiguió, esta vez sí, atar la victoria y recortarle así un partido a su rival más cercano.

chris paul with 29 & 9, playing 43 min & at age 35 against the no. 1 team pic.twitter.com/GG0VW17xvD